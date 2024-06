Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Assemblée générale/Autres

Assemblée générale ordinaire de Lalique Group SA



28.06.2024 / 14:07 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Medienmitteilung (PDF) Zurich, le 28 juin 2024 –Les actionnaires de Lalique Group SA (SIX : LLQ), société active dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration lors de l'assemblée générale ordinaire. Ils ont également approuvé, sous réserve de la réalisation de l'offre publique d'achat de Silvio Denz, le projet de décotation des actions de Lalique Group. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 à Zurich, les actionnaires de Lalique Group ont approuvé, entre autres, le rapport de gestion, les comptes consolidés et annuels ainsi que le rapport ESG 2023. Silvio Denz (président), Roland Weber, Claudio Denz, Jan Kollros, Yugnesh Kumar Agrawal et Philippe Vidal ont été reconduits dans leurs fonctions au sein du conseil d'administration. Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé, sous réserve de la réalisation de l'offre publique d'achat de Silvio Denz, la décotation envisagée des actions de la SIX Swiss Exchange. Suite à la réalisation de l'offre publique d'acquisition annoncée le 31 mai 2024 par Silvio Denz aux actionnaires minoritaires de Lalique Group, la décotation pourra être sollicitée auprès de SIX Exchange Regulation. Contacts médias

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d’activité s’étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d’intérieur, ainsi qu’à l’art, à la gastronomie, à l’hôtellerie, aux spiritueux et aux vins raffinés. Fondée en 2000, l’entreprise dont le siège est situé à Zurich emploie près de 810 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au groupe, a été créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives de Lalique Group (LLQ) sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com.

