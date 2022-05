Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Identité

16.05.2022 / 10:00



Lalique Group annonce un changement à la tête de la manufacture Lalique de Wingen



Zurich, le 16 mai 2022 ? Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, a annoncé aujourd?hui que Denis Mandry, directeur de la manufacture de cristal Lalique de Wingen-sur-Moder depuis 2008, quittait l?entreprise pour se consacrer à de nouvelles activités. À partir du 16 mai 2022, Alexis Rubinstein, CFO de Lalique Group, dirigera la manufacture par intérim, en plus de ses tâches actuelles, jusqu?à ce que le successeur définitif ait été désigné. Denis Mandry a rejoint la manufacture de cristal Lalique à Wingen-sur-Moder il y a plus de 30 ans. Il y a exercé diverses fonctions d?encadrement avant d?être promu directeur d?usine en 2008, après l?acquisition de la Maison Lalique par le propriétaire actuel, qui portait alors le nom d?Art & Fragrance. Dans le même temps, il a été nommé membre de la direction de la filiale du groupe, Lalique SA, basée à Paris. La recherche de son successeur définitif est en cours. Denis Mandry restera à la disposition de Lalique SA après son départ le 16 mai 2022 afin d?assurer une transition en douceur avec son successeur par intérim, Alexis Rubinstein, CFO de

Lalique Group, et de soutenir, le cas échéant, des projets sélectionnés de la manufacture Lalique. Roger von der Weid, CEO de Lalique Group : « Nous sommes très reconnaissants envers Denis Mandry pour ses longues années de collaboration et pour sa contribution au développement de Lalique, et nous lui adressons nos meilleurs v?ux pour l?avenir. Notre manufacture de cristal de Wingen-sur-Moder, qui fête cette année son 100e anniversaire, est un fleuron de Lalique Group, dans lequel nous avons considérablement investi ces dernières années afin de le moderniser. Nous remercions également Alexis Rubinstein d?avoir accepté de prendre la direction par intérim de l?usine avec ses 250 collaboratrices et collaborateurs en plus de sa fonction de CFO jusqu?à la nomination du successeur définitif. Le fascinant savoir-faire artisanal de la manufacture restera, à l?avenir aussi, emblématique de la marque Lalique. »

