Lalique Group bientôt majoritaire au domaine viticole Château Lafaurie-Peyraguey

Zurich, le 1er novembre 2023 – Acteur dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, le groupe Lalique (SIX : LLQ) a annoncé aujourd’hui acquérir 75 % du célèbre domaine viticole bordelais Château Lafaurie-Peyraguey. L’acquisition de 18 millions d’euros sera financée par une augmentation de capital dans la limite de la marge de fluctuation du capital existante. La totalité des nouvelles actions sera émise au profit de Silvio Denz en sa qualité de cédant. Déjà propriétaire de l’hôtel et du restaurant cinq étoiles Château Lafaurie-Peyraguey, Lalique Group entend intégrer le domaine viticole à son univers, comme il l’a fait avec la distillerie de whisky écossais The Glenturret.

Le Domaine Lafaurie-Peyraguey date de 1618 et s’étend sur 47 ha de terres, dont 30 ha de vignes. Le Château, l’hôtel-restaurant, une cave, des entrepôts, une boutique, u hangar et d’autres bâtiments occupent 7 ha. Le domaine fondé il y a plus de 400 ans est l’un des rares à avoir été désignés Premier Grand Cru Classé en 1855. Particulièrement attaché aux vins doux mondialement connus, le Château Lafaurie-Peyraguey produit aussi des vins blancs et rosés secs. La richesse des sols et des sous-sols (principalement caillouteux et argileux) confère aux vins du Château Lafaurie-Peyraguey leur arôme exceptionnel. L’excellence des vins de Sauternes est également le résultat d’une méthode de culture raffinée : un enherbement méticuleux, des récoltes longues en plusieurs passages et une cueillette manuelle d’une grappe à la fois. Afin d’améliorer sans cesse la qualité de ses vins, le Château Lafaurie-Peyraguey a procédé à une sélection draconienne de parcelles ces dernières années tout en passant progressivement au bio et en affinant les techniques de culture. Figurant parmi les meilleurs de leur appellation, les derniers millésimes du Château Lafaurie-Peyraguey se sont vu décerner 98 points sur 100 par des critiques de vin renommés.

Une alliance de marques judicieuse

L’acquisition du Château Lafaurie-Peyraguey s’inscrit dans la volonté de développer les synergies avec les secteurs d’activité cristal et hôtellerie de Lalique Group, tout comme l’acquisition de 50 % des parts de la marque de whisky écossais The Glenturret en 2019 ou le lancement imminent de la marque de gin Aberturret. Le Château Lafaurie-Peyraguey bénéficiera ainsi d’une meilleure visibilité pour améliorer son image de marque auprès d’une clientèle ciblée, actuelle et future. Le fait que le groupe soit propriétaire des bâtiments et du domaine viticole sécurisera à long terme l’exploitation de l’hôtel cinq étoiles Lalique et du restaurant étoilé qui ont ouvert leurs portes en 2018 dans le château. Adjacents au Château d’Yquem, propriété du groupe LVMH, les terres et les vignobles d’exception ont par ailleurs une valeur intrinsèque importante. Les activités viticoles, la production, la commercialisation et la distribution continueront d’être assurées par les sept employés qui composent actuellement l’équipe de direction et le personnel du Château Lafaurie-Peyraguey.

Le Château Lafaurie-Peyraguey sera officiellement intégré aux résultats du groupe de manière rétroactive au 1er juillet 2023. En 2022, le Château Lafaurie-Peyraguey a généré des recettes de vente de vin de 1,4 million d’euros et enregistré un résultat d’exploitation proche du seuil de rentabilité. Au terme de l’acquisition, l’objectif est d’augmenter les ventes de vin grâce au marketing et au réseau commercial de Lalique, particulièrement dans le secteur de l’hôtellerie.

L’entrepreneur suisse Michael Pieper, qui a acquis 25 % des parts du Château Lafaurie-Peyraguey auprès de Silvio Denz en 2016, conservera ses intérêts dans la propriété au-delà de l’acquisition de la majorité des parts par le Lalique Group.

Structure de la transaction, financement

Le prix d’acquisition de 18 millions d’euros pour 75 % des parts du Château Lafaurie-Peyraguey est inférieur à l’estimation basse de Rothschild & Co, Paris et n’inclut aucun goodwill. En tant que président et actionnaire majoritaire de Lalique Group, Silvio Denz n’a pas pris part aux débats du conseil d’administration portant sur l’acquisition.

Afin que cette acquisition n’impacte pas la trésorerie, Lalique Group procédera à une augmentation de capital dans la limite de la marge de fluctuation approuvée par les actionnaires. Elle émettra 450 000 nouvelles actions d’une valeur nominale de 0.20 franc au profit de Silvio Denz à un prix d’émission de 40 francs par action, ce qui est supérieur de 23 % par rapport au prix du marché le 31 octobre 2023 et de 12 % par rapport au VWAP à 60 jours. Sous réserve du taux de change EUR/CHF, le produit de l’augmentation de capital sera égal au prix d’acquisition à payer par Lalique Group. Les autres actionnaires ne bénéficieront pas de droits de souscription. La part de Silvio Denz dans Lalique Group devrait passer de 50,10 % à 53,03 % après l’augmentation de capital. La transaction devrait être finalisée à la mi-décembre 2023 au plus tard.

Des photos du Château Lafaurie-Peyraguey sont disponibles à l’adresse suivante : https://lalique-group.canto.global/b/V0SIV



