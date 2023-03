Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Résultat provisionnel

Lalique Group publie des chiffres-clés provisoires pour l’exercice 2022



14.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE – annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Zurich, 14 mars 2023 – Lalique Group SA (SIX : LLQ), spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution de produits de luxe dans le monde entier, vient de publier aujourd’hui des chiffres-clés provisoires non audités pour l’exercice 2022. Par rapport à 2021, le produit d’exploitation a augmenté de près de 20% pour s’établir à environ EUR 170,0 millions. L’EBIT enregistre aussi une hausse et passe à environ EUR 13,2 millions, ou EUR 11,5 millions si l’on exclut un produit exceptionnel réalisé au premier semestre, avec une marge EBIT de respectivement 7,7% et 6,8% environ. Conformément aux prévisions, Lalique Group a enregistré une augmentation solide et générale du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2022, à laquelle tous les secteurs d’activité ont contribué avec des taux de croissance à deux chiffres. Au total, le produit d’exploitation de Lalique Group a augmenté d’environ 20% par rapport à 2021 et s’établit à quelque EUR 170,0 millions. Comme communiqué précédemment, il prend en compte un produit exceptionnel de EUR 1,7 million généré au premier semestre 2022 dans le cadre d’une procédure judiciaire clôturée. Côté charges, l’évolution reflète le développement de l’activité, la réintensification des activités de marketing et de distribution ainsi que la réduction partielle de la base de coûts durant l’année précédente en raison des fermetures liées au confinement. En 2022, le groupe a en outre renforcé ses capacités de production en vue de poursuivre sa croissance à l’avenir, y compris en investissant dans un four plus efficace et plus puissant pour la cristallerie et en augmentant les ressources mobilisées pour la fabrication du cristal à froid. Avec environ EUR 42,0 millions en 2022, les charges de personnel étaient supérieures de quelque 22% par rapport à l’exercice précédent. Les autres charges d’exploitation se sont élevées à environ EUR 27,8 millions, ce qui correspond à une augmentation de près de 28%. Avec environ EUR 15,7 millions, les amortissements et réajustements de valeur ont augmenté de quelque 10% par rapport à l’exercice précédent. Le résultat d’exploitation (EBIT) a augmenté en 2022 pour s’établir à environ EUR 13,2 millions, contre EUR 9,6 millions pour l’exercice précédent. La marge EBIT est passée à 7,7%, contre 6,8% l’année précédente. Si l’on exclut le produit exceptionnel de EUR 1,7 million mentionné, Lalique Group a augmenté l’EBIT d’environ 19% au cours de l’exercice sous revue, passant à environ EUR 11,5 millions pour une marge EBIT d’environ 6,8%. Lalique Group publiera les chiffres financiers définitifs et audités de l’exercice 2022 le 19 avril 2023.



Contact médias

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Head of Communication & PR

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zurich Téléphone : +41 43 499 45 58

E-mail : esther.fuchs@lalique-group.com

À propos de Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, le marketing et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d’activité comprennent les parfums, les cosmétiques, le cristal, les bijoux, les meubles haut de gamme et les accessoires lifestyle, de même que l’art, la gastronomie, l’hôtellerie et le whisky pur malt. Fondée en 2000, l’entreprise emploie environ 770 personnes (équivalent temps plein) et a son siège à Zurich. La Maison Lalique, dont le groupe tire son nom, a été créée à Paris en 1888 par le maître verrier et joaillier René Lalique. Les actions nominatives de Lalique Group (LLQ) sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Vous trouverez de plus amples informations sur www.lalique-group.com

Fin du communiqué ad hoc