Lalique Group publie ses résultats annuels 2021

Zurich, 21 avril 2022 - Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 142,0 millions en 2021, en hausse de 28% par rapport à 2020 et se rétablissant quasiment au niveau d'avant la pandémie. Du fait de l'augmentation du volume d'activité, l'EBIT a atteint EUR 9,6 millions, avec une marge EBIT de 6,8%, et le résultat net consolidé s'est élevé à EUR 6,8 millions. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale 2022 un dividende de CHF 0,40 par action. Pour 2022, Lalique Group s'attend à une croissance du chiffre d'affaires dans la fourchette élevée de pourcentage à un chiffre.

Comme annoncé le 14 mars 2022, le chiffre d'affaires de Lalique Group en 2021 a quasiment retrouvé son niveau d'avant la pandémie de 2019. Enregistrant un chiffre d'affaires plus élevé qu'avant la pandémie, le segment Lalique a donné une impulsion de croissance particulièrement forte. Lalique Parfums, en particulier, a connu une évolution très satisfaisante, tout comme la plupart des autres marques de parfum du groupe. L'activité whisky de The Glenturret a elle aussi enregistré une forte hausse de son chiffre d'affaires, tandis que les ventes de produits de protection solaire d'Ultrasun sont restées inférieures à celles de l'année précédente. Au total, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 28% par rapport à 2020 pour atteindre EUR 142,0 millions (2020 : EUR 110,7 millions ; 2019 : EUR 143,5 millions).

Sur le plan des charges, on observe une gestion des coûts toujours rigoureuse ainsi que l'augmentation du volume d'activité. Les charges de personnel ont été de EUR 34,6 millions en 2021, soit une hausse de 21% par rapport à l'exercice précédent. Les autres charges d'exploitation se sont élevées à EUR 21,8 millions, ce qui correspond à une augmentation de 6% sans tenir compte de la provision de EUR 2,4 millions comptabilisée l'année précédente pour une procédure judiciaire en France. Les amortissements et réajustements de valeur se sont chiffrés à EUR 14,2 millions, soit une baisse de 10% par rapport à l'exercice précédent si l'on ne tient pas compte de la dépréciation sans incidence sur les liquidités de EUR 4,3 millions avant impôts enregistrée à l'époque sur la valeur de la marque Lalique.

En 2021, le résultat d'exploitation (EBIT) s'est élevé à EUR 9,6 millions, contre EUR -5,9 millions pour l'exercice précédent, hors provision constituée à l'époque pour la procédure judiciaire et hors dépréciation de la valeur de la marque. En 2021, la marge EBIT s'est établie à 6,8%, nettement au-dessus du niveau d'avant la pandémie (2019 : 1,0% ou 1,8% hors coûts uniques occasionnés à l'époque par l'acquisition de The Glenturret). Le résultat net consolidé s'est élevé à EUR 6,8 millions pour l'exercice sous revue (2020 : EUR -15,0 millions, y compris les deux facteurs exceptionnels).

La situation de Lalique Group en termes de liquidités et de capital demeure solide avec un ratio de fonds propres de 50,9% à fin 2021 (2020 : 46,2%).

Résultats des segments

En 2021, le segment Lalique a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 85,2 millions, ce qui correspond à une hausse de 29% par rapport à 2020 et dépasse même de 5% le niveau d'avant la pandémie. L'activité parfums a enregistré une augmentation de 70% de son chiffre d'affaires, à laquelle la réorganisation des activités de distribution au Moyen-Orient a également contribué. L'activité cristal, qui, en 2021, a continué à être touchée par des pertes de ventes en magasin sur certains marchés en raison de la pandémie, a progressé de 14%, mais est restée légèrement en dessous du niveau de 2019. En 2021, le domaine d'activité de la restauration et de l'hôtellerie a également progressé, même si le niveau d'avant la pandémie n'a pas été atteint en raison des fermetures liées aux mesures de confinement pendant le premier semestre. L'hôtel-restaurant Lalique du Château Lafaurie-Peyraguey acquis en juillet 2021, qui a décroché une deuxième étoile Michelin en mars 2022, a également contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires dans le secteur de la restauration. En raison de la reprise des activités commerciales, les coûts de personnel du segment ont augmenté de 13% par rapport à 2020. Globalement, les coûts du segment sont toutefois restés stables par rapport à l'exercice précédent (hors provision constituée à l'époque pour la procédure judiciaire et hors dépréciation de la valeur de la marque) et ont été nettement inférieurs à ceux de 2019. L'EBIT s'est monté à EUR 5,8 millions contre EUR -6,6 millions sur l'exercice précédent (sans les deux facteurs exceptionnels).

En 2021, le chiffre d'affaires d' Ultrasun s'est élevé à EUR 13,2 millions, soit une baisse de 11% par rapport à l'exercice précédent. Ce recul est dû, d'une part, aux possibilités de vacances et de voyage toujours limitées en raison de la pandémie et, d'autre part, à la baisse de la demande sur les marchés d'Extrême-Orient. La marge brute a également diminué de manière significative, principalement en raison de la hausse des coûts de production et de l'élimination de produits plus anciens qui ne pouvaient plus être vendus. Dans le commerce en ligne, Ultrasun a pu encore augmenter ses ventes sur tous les marchés au cours de l'exercice sous revue. Avec des coûts de personnel légèrement inférieurs et des coûts totaux pratiquement inchangés, la rentabilité au niveau de l'EBIT s'est élevée à EUR -1,1 million (2020 : EUR 0,9 million).

En 2021, le segment Jaguar Fragrances a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 30%, qui est passé à EUR 20,7 millions, notamment grâce aux marchés européens et au Moyen-Orient. Alors que le chiffre d'affaires total du segment était encore inférieur à celui d'avant la pandémie (2019 : EUR 23,3 millions), la rentabilité au niveau de l'EBIT a quasiment retrouvé sa valeur d'avant la pandémie, à EUR 3,5 millions (2020 : EUR 2,0 millions ; 2019 : EUR 3,6 millions).

Le segment The Glenturret a augmenté nettement son chiffre d'affaires de 271% en 2021 pour atteindre EUR 4,9 millions, ce qui reflète une hausse significative des ventes de whisky. Le centre d'accueil ainsi que la boutique de la distillerie, qui, après de longues semaines de fermeture dues à la pandémie et une rénovation dans le style Lalique, sont de nouveau ouverts pour des visites touristiques depuis la fin du mois d'avril 2021, y ont également largement contribué. L'année passée, les recettes du secteur touristique ont toutefois encore été affectées par le ralentissement du tourisme international en raison de la pandémie. L'ouverture en juillet 2021 du nouveau restaurant The Glenturret Lalique, lequel connaît depuis lors un franc succès et a obtenu une étoile Michelin sept mois seulement après son ouverture, a entraîné une augmentation des coûts d'exploitation. Au cours de l'exercice sous revue, l'EBIT s'est élevé à EUR -1,8 million (2020 : EUR -2,5 millions).

Parmi les autres marques , Bentley Fragrances a enregistré une envolée de 87% de son chiffre d'affaires, lequel a même dépassé de manière significative le niveau d'avant la pandémie, ce qui reflète le développement réussi de la présence de la marque sur les marchés internationaux. En revanche, du fait de la persistance des restrictions sur les marchés en raison des mesures de protection contre la Covid-19 au Japon, les résultats de Parfums Samouraï sont restés légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente (-1,5%). Le chiffre d'affaires de Parfums Grès a augmenté de 3% par rapport à l'année précédente, mais il reste toutefois en deçà du niveau d'avant la pandémie, étant donné que des marchés importants pour la marque, tels que l'Amérique latine, étaient encore fortement impactés par les effets de la pandémie. Les deux premiers parfums Brioni, qui ont été présentés au printemps et à l'automne 2021, ont reçu un accueil favorable du marché, et le lancement d'un troisième parfum est en cours. L'entreprise d'embouteillage de parfums et de logistique Lalique Beauty Services a augmenté son chiffre d'affaires de 18% par rapport à l'exercice précédent. En raison de la reprise globale des ventes, l'EBIT du segment est passé à EUR 3,2 millions (2020 : EUR 1,5 million).

Dividendes et assemblée générale

Après la renonciation au versement d'un dividende l'année dernière, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 2 juin 2022 de distribuer un dividende de CHF 0,40 par action pour l'exercice 2021. La distribution est prévue pour moitié sous forme de dividende ordinaire et pour moitié sous forme de versement prélevé sur la réserve des apports de capital (sans déduction de l'impôt anticipé).

Marcel Roesti, membre du conseil d'administration de Lalique Group depuis 2008, ne se représentera plus pour un nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale. Philippe Vidal est proposé comme nouveau membre du conseil d'administration. Philippe Vidal est citoyen français et a accompli une longue carrière à des postes de direction au sein du groupe bancaire français Crédit Industriel et Commercial, où il a été membre de la direction et plus récemment, jusqu'en 2021, Deputy CEO. Tous les autres administrateurs et Silvio Denz, en sa qualité de président, sont rééligibles pour un nouveau mandat d'un an.

Perspectives

Cette année encore, l'environnement économique mondial est marqué par des incertitudes, en particulier au vu des tensions géopolitiques actuelles résultant de l'invasion russe en Ukraine et des sanctions économiques qui y sont liées. Lalique Group continuera de mettre en ?uvre de manière systématique sa stratégie de diversification et est convaincu que l'étendue de ses activités représente un atout dans un contexte économique difficile.

Au cours de cette année, Lalique Group poursuivra les lancements de produits planifiés et continuera de faire avancer des projets afin de renforcer encore son portefeuille. Parmi ceux-ci figure le nouveau contrat de licence de parfum annoncé le 12 avril 2022 avec la marque internationale de mode Superdry, le lancement de la première ligne de parfums étant prévu au printemps 2024. En outre, le groupe continuera à saisir des opportunités pour promouvoir la notoriété de la marque Lalique par le biais de l'univers captivant de la restauration et de l'hôtellerie, qui réunit depuis l'année dernière, avec l'hôtel-restaurant Lalique du Château Lafaurie-Peyraguey et le restaurant The Glenturret Lalique, quatre établissements exclusifs.

Sauf événements imprévisibles, Lalique Group s'attend pour l'ensemble de l'année 2022 à une croissance de son chiffre d'affaires dans la fourchette élevée de pourcentage à un chiffre. En ce qui concerne ses objectifs à moyen terme, le groupe part du principe, comme annoncé précédemment, que la situation liée à la Covid-19 retarde d'environ deux ans la réalisation des objectifs de profitabilité fixés en 2019 (augmentation progressive de la marge EBIT de 9% à 11%).

Roger von der Weid, CEO de Lalique Group : « L'année dernière, Lalique Group a enregistré un résultat encourageant qui souligne la force de notre portefeuille de marques très diversifié. Nous poursuivrons résolument dans cette voie en nous attachant à créer avec nos marques et nos produits une offre très attrayante pour nos clientes et clients. »



Conférence téléphonique pour les investisseurs, les analystes et les médias

Date : jeudi 21 avril 2022

Heure : 10 h 00 HEEC

Référents : Roger von der Weid, CEO; Alexis Rubinstein, CFO

Numéro d'accès par téléphone :

Suisse +41 (0) 58 310 50 00

France +33 (0) 1 7091 87 06

UK +44 (0) 207 107 06 13

USA +1 (1) 631 570 56 13

À propos de Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, le marketing et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité comprennent les parfums, les cosmétiques, le cristal, les bijoux, les meubles haut de gamme et les accessoires lifestyle, de même que l'art, la gastronomie, l'hôtellerie et le whisky pur malt. Fondée en 2000, l'entreprise emploie environ 700 personnes et a son siège à Zurich. La marque Lalique, dont le groupe tire son nom, a été créée à Paris en 1888 par le maître verrier et joaillier René Lalique. Les actions nominatives de Lalique Group (LLQ) sont cotées à la SIX Swiss Exchange.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.lalique-group.com



Évolution des chiffres-clés de Lalique Group



en millions EUR

2021 2020

Chiffre d'affaires 142.0 110.7 Résultat brut 80.2 59.1 Charges de personnel -34.6 -28.7 Autres charges d'exploitation -21.8 -22.9 1) EBITDA 23.8 7.6 Amortissements et dépréciations -14.2 -20.2 2) EBIT 9.6 -12.6 Marge EBIT 6.8% -11.3% Résultat financier -1.1 -2.5 Résultat net consolidé 6.8 -15.0

1) Inclut une provision pour une procédure judiciaire d'un montant de EUR 2,4 millions.

2) Inclut une dépréciation sans incidence sur les liquidités de la valeur de la marque Lalique d'un montant de EUR 4,3 millions.

en EUR

Résultat par action 1.14 -1.76

en millions EUR

31.12.2021 31.12.2020 Total des fonds propres



(avant parts minoritaires) 168.9 156.6 Ratio de fonds propres 50.9 46.2

Les comptes du groupe peuvent être consultés dans leur intégralité sur le site www.lalique-group.com/financial.