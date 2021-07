Zurich (awp) - Lalique Group renforce ses activités dans l'hôtellerie et la restauration. Le groupe de luxe a acquis, pour 4,4 millions d'euros (4,73 millions de francs suisses), l'hôtel-restaurant Château Lafaurie-Peyraguey dans la région de Bordeaux, en France, opérant depuis 2018 sous la marque Lalique. Le groupe de luxe zurichois ouvrira en outre le 28 juillet son nouveau restaurant gastronomique en Ecosse.

La transaction concernant l'hôtel-restaurant situé à une quarantaine de kilomètre de Bordeaux a été conclue mardi avec effet rétroactif au 1er juillet 2021, précise mercredi Lalique Group. Via sa filiale parisienne Lalique, le groupe zurichois a repris l'intégralité du capital-actions de l'enseigne détenue jusqu'alors à 75% par Silvio Denz, le président du conseil d'administration et actionnaire principal de Lalique Group. La société d'investissement Centinox Holding en détenait les 25% restants.

La société en charge de l'exploitation de l'hôtel-restaurant sera à l'avenir intégralement consolidée dans les comptes de Lalique Group. Affichant cinq étoiles, l'établissement bordelais a ouvert ses portes en juin 2018, sous licence de la marque Lalique. Le château riche de plus de 400 ans d'histoire abrite trois suites et dix chambres, ainsi qu'un restaurant étoilé Michelin de 40 couverts.

Le château/restaurant est dirigé par le chef étoilé Jérôme Schilling qui officiait auparavant comme chef exécutif à la Villa René Lalique, laquelle fait également partie du groupe. L'hôtel estampillé Relais & Châteaux a été meublé et décoré dans le style Lalique. Le château, dont le vin de Sauternes est un 1er Grand Cru Classé depuis 1855, possède une vinothèque et une boutique Lalique.

Comme annoncé précédemment, The Glenturret, la plus ancienne distillerie de whisky single malt d'Ecosse encore en activité, accueillera également un nouveau restaurant gastronomique Lalique. Le restaurant The Glenturret Lalique, situé à Crieff, dirigé par le chef étoilé Mark Donald, a également été rénové dans le style Lalique.

Lalique Group compte désormais quatre restaurants gastronomiques: la Villa René Lalique et le Château Hochberg à Wingen-sur-Moder, le Château Lafaurie-Peyraguey à Bordeaux et le restaurant The Glenturret Lalique à Crieff, en Ecosse. Après les fermetures de l'année dernière et de cette année dues au Covid-19, les établissements hôteliers et gastronomiques du groupe ont maintenant rouvert leurs portes dans le respect des concepts de protection toujours en vigueur.

vj/al