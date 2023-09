Lalique Group SA, anciennement Art & Fragrance SA, est une société basée en Suisse, active dans les secteurs des parfums, du cristal et des bijoux. Elle conçoit et développe de nouveaux parfums, acquiert et gère des marques et des droits de licence dans le domaine des parfums et des cosmétiques, et distribue ses propres produits. La société est également spécialisée dans le cristal et la joaillerie. Ses marques comprennent Lalique, Parfums Gres, Parfums Alain Delon, Jaguar Fragrances et Ultrasun. En outre, elle propose des services d'étiquetage privé, qui permettent à ses clients de disposer de parfums et de cosmétiques avec des logotypes individuels. La production des parfums et cosmétiques est réalisée par des partenaires externes, et les activités de marketing et de vente sont menées par des partenaires de distribution indépendants. La société opère par le biais d'un réseau de vente, ainsi que par le biais de filiales en Europe et en Asie, entre autres.