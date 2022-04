Lalique: accord de licence avec Superdry dans le domaine des parfums

Zurich (awp) - Le groupe de luxe zurichois Lalique a signé un accord de licence mondial pour créer et distribuer en exclusivité des parfums pour la marque de mode britannique Superdry.

L'accord, qui court initialement jusqu'en 2032, porte sur une collection de parfums pour femmes et hommes, dont le premier devrait être lancé au printemps 2024, avant d'être commercialisé via le réseau de distribution du groupe Lalique, en "s'appuyant sur la réputation de Superdry au sein de marchés clés incluant le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie", selon le communiqué paru mardi.

Avec cette nouvelle licence, le groupe zurichois étend son portefeuille de parfums comprenant les marques Lalique Parfums, Brioni, Jaguar Fragrances, Bentley Fragrances, Parfums Grès et Parfums Samouraï. Aucun montant n'a été dévoilé.

ck/buc