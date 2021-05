Lalique : publie l'ordre du jour de son assemblée générale ordinaire

EQS Group-News: Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Lalique Group publie l'ordre du jour de son assemblée générale ordinaire



06.05.2021 / 07:09



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lalique Group publie l'ordre du jour de son assemblée générale ordinaire



Zurich, le 6 mai 2021 - Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, a publié aujourd'hui l'ordre du jour de son assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021.



Comme l'an dernier déjà, la prochaine assemblée générale ordinaire de Lalique Group aura lieu sans que les actionnaires n'y participent en personne. Les actionnaires pourront à nouveau exercer leurs droits par l'intermédiaire du représentant indépendant. Comme déjà communiqué, et compte tenu de la situation liée au Covid-19, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 28 mai 2021 de renoncer au versement d'un dividende pour l'exercice 2020. Comme l'année précédente, les membres du conseil d'administration et de la direction ont déclaré qu'ils contribueraient pour l'année en cours aux mesures de protection des liquidités dans un environnement économique encore difficile, en renonçant totalement aux rémunérations variables et en acceptant, jusqu'à nouvel ordre, une réduction partielle de leur rémunération fixe. Tous les membres actuels du conseil d'administration et Silvio Denz, en sa qualité de président, se présentent pour un nouveau mandat d'un an. La convocation et l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 sont disponibles sur le site web de Lalique Group à l'adresse :

www.lalique-group.com/assembly





Contact médias

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Senior Communication et PR Manager

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zurich Téléphone : +41 43 499 45 58

E-mail : esther.fuchs@lalique-group.com Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité s'étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d'intérieur, ainsi qu'à l'art, à la gastronomie, à l'hôtellerie et au whisky. Fondée en 2000, l'entreprise, dont le siège est situé à Zurich, emploie environ 680 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au Groupe, fut créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives du Groupe (LLQ) sont cotées sur SIX. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com.

