Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Autres

Lalique ouvre une boutique éphémère à Zurich pour les fêtes de fin d’année



02.11.2022 / 10:41 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lalique ouvre une boutique éphémère à Zurich pour les fêtes de fin d’année Zurich, le 2 novembre 2022 – Lalique accueillera ses clientes et clients du 9 novembre au 24 décembre 2022 dans une boutique éphémère située St. Peterstrasse 16 à Zurich. Le lieu sera ensuite transformé et rouvrira en mars 2023 à la même adresse en tant que nouveau flagship store zurichois de Lalique. Depuis 2013, Lalique est présente avec une boutique située Talstrasse à Zurich et propose sur place un design intérieur exceptionnel, des objets de décoration, des accessoires pour la maison, des bijoux et des parfums. Pour la période des fêtes, Lalique ouvrira temporairement un deuxième point de vente à Zurich le mercredi 9 novembre 2022: au numéro 16 de la St. Peterstrasse, les clientes et clients pourront plonger dans l’univers de Lalique sur une surface commerciale d’environ 130 m² et découvrir le style de vie Lalique. La boutique éphémère très bien située est installée dans un magnifique bâtiment néo-Renaissance, à quelques pas de la Bahnhofstrasse de Zurich. Au même numéro de la St. Peterstrasse se trouve la Fondation Ernst Hohl avec la « Haus Appenzell » qui attire de nombreux amateurs de culture avec des expositions ouvertes au public. Travaux de rénovation et réouverture en mars 2023

Durant la période avant Noël, Lalique accueillera ses clientes et clients jusqu’au 24 décembre 2022 dans deux endroits à Zurich : dans le magasin principal de la Talstrasse et dans la boutique éphémère de la St. Peterstrasse. Cette dernière sera ensuite rénovée et aménagée dans le style Lalique. Sa réouverture en tant que nouveau flagship store est prévue le 1er mars 2023. Parallèlement, la boutique située Talstrasse fermera définitivement ses portes début mars 2023. Irene Offenhammer, responsable de la boutique Lalique de Zurich : « Ces dernières années, nous n’avons cessé d’élargir notre clientèle à Zurich et nous nous réjouissons d’être présents sur deux sites à Zurich durant l’importante période avant Noël. Le nouveau site de la St. Peterstrasse avec ses locaux baignés de lumière est l’endroit idéal pour recréer l’univers de la marque Lalique dans une atmosphère exquise. Nous nous réjouissons d’ores et déjà beaucoup d’accueillir au printemps prochain nos clientes et clients dans le nouveau flagship store de la St. Peterstrasse qui succèdera à la boutique éphémère après les travaux de rénovation. »



Une image haute résolution peut être téléchargée en cliquant sur le lien suivant : www.lalique-group.com/media

Contact médias

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Head of Communication & PR

Grubenstrasse 18

8045 Zurich Téléphone : +41 43 499 45 58

E-mail : esther.fuchs@lalique-group.com À propos de Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, le marketing et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d’activité comprennent les parfums, les cosmétiques, le cristal, les bijoux, les meubles haut de gamme et les accessoires lifestyle, de même que l’art, la gastronomie, l’hôtellerie et le whisky pur malt. Fondée en 2000, l’entreprise emploie environ 700 personnes et a son siège à Zurich. La marque Lalique, dont le groupe tire son nom, a été créée à Paris en 1888 par le maître verrier et joaillier René Lalique. Les actions nominatives de Lalique Group (LLQ) sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Vous trouverez de plus amples informations sur www.lalique-group.com OUVERTURE DE LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE LALIQUE SITUÉE ST. PETERSTRASSE 16 :

9 novembre 2022 : Horaires d’ouverture de la boutique de la St. Peterstrasse

mer.–ven. : 10 h–19 h

sam. : 10 h–16 h

dim.–mar. : fermé Jours d’ouverture exceptionnelle :

27.11.2022 (1er dimanche de l’Avent) : 11 h–16 h

04.12.2022 (2e dimanche de l’Avent) : 11 h–16 h

18.12.2022 (4e dimanche de l’Avent) : 11 h–16 h

24.12.2022 (veille de Noël) : 10 h–16 h

LE 25.12.2022, CETTE BOUTIQUE FERMERA SES PORTES POUR TRAVAUX ET SA RÉOUVERTURE EST PRÉVUE LE 1ER MARS 2023. BOUTIQUE LALIQUE TALSTRASSE 27 :

Notre boutique située Talstrasse 27 sera ouverte jusqu’au 28 février 2023 aux horaires suivants :

lun.–ven. : 10 h–19 h

sam. : 10 h–16 h

Jours d’ouverture exceptionnelle :

27.11.2022 (1er dimanche de l’Avent) : 11 h–16 h

04.12.2022 (2e dimanche de l’Avent) : 11 h–16 h

18.12.2022 (4e dimanche de l’Avent) : 11 h–16 h

24.12.2022 (veille de Noël) : 10 h–16 h LE 1ER MARS 2023, LA BOUTIQUE DE LA TALSTRASSE FERMERA DÉFINITIVEMENT SES PORTES.

Fin du communiqué aux médias