Lalique : publie ses résultats semestriels 2020

EQS Group-Ad-hoc: Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Lalique Group publie ses résultats semestriels 2020



09.09.2020 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lalique Group publie ses résultats semestriels 2020



Zurich, 9 septembre 2020 - Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 49,1 millions au premier semestre 2020. Cela correspond à une baisse de 30% par rapport à l'année précédente, qui est due à la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve le secteur des produits de luxe en raison de la pandémie de Covid-19, et qui a été partiellement compensée par des mesures d'économie. En outre, le groupe a enregistré une dépréciation - sans impact sur la trésorerie - de la valeur de la marque Lalique de EUR 4,3 millions avant impôts, ce qui a réduit l'EBIT à EUR -10,0 millions. Compte tenu de l'amélioration des tendances dans tous les segments depuis la seconde moitié du mois de mai, Lalique Group table pour l'ensemble de l'année 2020 sur une baisse du chiffre d'affaires moins marquée qu'au premier semestre, à condition que la pandémie ne s'aggrave pas à nouveau. Sauf événements imprévisibles, le groupe s'attend pour 2021 à une croissance de son chiffre d'affaires dans la fourchette basse de pourcentage à deux chiffres par rapport à 2020.



Une conférence téléphonique destinée aux investisseurs, aux analystes et aux médias aura lieu aujourd'hui à 10h00 HEEC.



Au premier semestre 2020, la pandémie de Covid-19 et les perturbations économiques qui y étaient associées ont pesé sur les activités de Lalique Group dans tous les segments et toutes les régions de marché. En particulier, les mesures de confinement imposées dans la plupart des pays du monde de mi-mars à fin mai ont entraîné une baisse significative du chiffre d'affaires qui a touché dans une même mesure à la fois les commerces de gros et de détail. Dans l'ensemble, les recettes d'exploitation du groupe ont baissé de 30% par rapport au premier semestre 2019, pour s'établir à EUR 49,1 millions. En monnaies locales, cette baisse était également de 30%.

Avec l'assouplissement des mesures de confinement, Lalique Group a constaté une amélioration de la tendance du chiffre d'affaires dans tous les segments depuis la seconde moitié du mois de mai, tandis que le ralentissement économique mondial et les mesures de protection locales qui perdurent ont continué de peser sur l'activité.

Du côté des coûts, Lalique Group a pris des mesures pour préserver le niveau de fonds propres et de liquidités de l'entreprise et réaliser des économies. Il s'agit notamment d'une réduction significative des activités de marketing, du report de projets de développement et de lancement de nouveaux produits, du gel des embauches et de la renonciation aux rémunérations et primes de la part des membres du conseil d'administration et de la direction. En outre, le groupe a eu recours au chômage partiel et à des mesures d'accompagnement similaires pour la majorité de ses collaborateurs de son siège à Zurich, sur tous ses sites en France et à l'étranger. Des réductions de loyer ont également pu être convenues pour les points de vente temporairement fermés. Ces mesures ont contribué à réduire de 18% les charges de personnel qui ont été ramenées à EUR 14,1 millions au premier semestre 2020. Avec EUR 10,0 millions, les autres charges d'exploitation ont diminué de 36% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

En raison des perspectives de rentabilité incertaines dues à la crise de Covid-19 et du retard attendu dans la mise en ?uvre des plans stratégiques, Lalique Group a enregistré au premier semestre 2020 une dépréciation - sans incidence sur la trésorerie - de la valeur de la marque Lalique acquise en 2008, qui a eu un impact de EUR -4,3 millions sur le résultat d'exploitation (EBIT) et de EUR -3,2 millions sur le résultat net consolidé. Au premier semestre 2020, l'EBIT s'est élevé à EUR -10,0 millions, contre EUR 0,5 million sur la même période de l'année précédente. Le résultat net consolidé s'est élevé à EUR -10,6 millions contre EUR -2,8 millions au premier semestre 2019.

La situation de trésorerie et les fonds propres de Lalique Group demeure solide avec un ratio de fonds propres de 50,7% à fin juin 2020 contre 50,1% à fin 2019.

Résultats des segments

Au premier semestre 2020, le segment Lalique a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 31%, à EUR 24,6 millions, l'activité parfums ayant chuté de 51% et l'activité cristal de 21%. Les pertes dans les boutiques ont pu être en partie compensées par une augmentation des ventes en ligne de Lalique ainsi qu'avec les détaillants en ligne. Sur le plan géographique, les ventes aux États-Unis ont été les plus touchées par la situation liée à la Covid-19. Les coûts du segment ont pu être réduits de 23% (dépréciation de valeur de marque exclue). Il en est résulté un EBIT de EUR -10,7 millions, dépréciation inclue (exercice précédent : EUR -4,5 millions).

Au premier semestre 2020, plus dynamique pour des raisons de saisonalité, le chiffre d'affaires d' Ultrasun s'est élevé à EUR 12,5 millions, enregistrant ainsi une baisse de 20% par rapport à l'année précédente. Notamment en Suisse et en Grande-Bretagne, les deux principaux marchés, la baisse du chiffre d'affaires a pu être contenue avec respectivement 12% et 15%, en dépit de la situation liée à la Covid-19. En Suisse, la part de chiffre d'affaires générée par la distribution en pharmacie et droguerie a continué d'augmenter. En Grande-Bretagne, la commercialisation via la télévision et les canaux en ligne a permis de compenser une part importante de la baisse de chiffre d'affaires dans les points de vente de détail. Les coûts ont diminué au total de 7%. La rentabilité au niveau de l'EBIT s'est élevée à EUR 2,0 millions (exercice précédent : EUR 3,9 millions).

Dans le segment Jaguar Fragrances , le chiffre d'affaires a baissé de 40%; cependant, avec un EBIT de EUR 0,2 million, la marque de parfum réalisant le chiffre d'affaires le plus élevé dans le portefeuille de Lalique Group est restée profitable (exercice précédent : EUR 1,8 million). Le segment Parfums Grès a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 39% en raison du fort impact de la pandémie sur les marchés clés que sont l'Espagne et l'Amérique latine. L'EBIT s'est élevé à EUR 0,0 million (exercice précédent : EUR 0,6 million).

Parmi les autres marques , Bentley Fragrances a enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 34%. Parfums Samouraï a enregistré un recul de 47%, conséquence notamment des mesures de protection strictes prises au Japon. Lalique Beauty Services, le site de production et logistique de parfums du groupe, a connu une légère hausse de son chiffre d'affaires, le site de conditionnement et de logistique parfums ayant pu produire et vendre des désinfectants pour les mains destinés à des clients tiers. La distillerie de whisky The Glenturret, qui, depuis sa reprise par Lalique Group le 28 mars 2019, est intégralement consolidée, a réalisé un chiffre d'affaires inférieur de 53% à celui enregistré d'avril à juin 2019. D'une part, il a fallu reporter le lancement d'une nouvelle gamme de whiskies et, d'autre part, les revenus liés au centre touristique, qui a été fermé en raison du confinement, ont été pratiquement nuls.



Perspectives

En supposant que la pandémie de Covid-19 ne s'aggrave pas à nouveau, Lalique Group table pour l'ensemble de l'année 2020 sur une baisse du chiffre d'affaires moins marquée qu'au premier semestre, compte tenu de l'amélioration des tendances dans tous les segments depuis la seconde moitié du mois de mai.

Lalique Group continuera à appliquer au second semestre 2020 une gestion stricte des coûts adaptée à l'évolution du chiffre d'affaires. Parallèlement, le groupe prévoit de reprendre les préparatifs pour certains projets et nouveaux lancements de produits qui avaient dû être reportés. Le rebranding de la distillerie The Glenturret - associé au lancement de la nouvelle gamme de whiskies sous la houlette du célèbre whisky maker Bob Dalgarno - est actuellement prévu pour le quatrième trimestre 2020, en fonction de l'évolution de la Covid-19 en Écosse. Le lancement d'un premier parfum sous la nouvelle licence Brioni, initialement prévu au quatrième trimestre 2020, est reprogrammé pour le printemps 2021. Le marketing numérique, les activités en ligne et la distribution via des détaillants en ligne continuent d'être développés dans tous les segments.

Lalique Group continuera par ailleurs à systématiquement implémenter sa stratégie de diversification dans le contexte du coronavirus et de la récession persistante afin de tirer parti de l'étendue de son activité. Sauf nouvelle aggravation de la pandémie de Covid-19 ou autres événements imprévisibles, Lalique Groupe s'attend pour 2021 à une croissance de son chiffre d'affaires dans la fourchette basse de pourcentage à deux chiffres par rapport au niveau attendu en 2020. Comme déjà annoncé en avril 2020, le groupe s'attend à un report de la réalisation de ses objectifs à moyen terme (croissance du chiffre d'affaires dans la fourchette moyenne de pourcentage à un chiffre, augmentation progressive de la marge EBIT de 9% à 11%) et fournira de nouvelles informations mises à jour avec les résultats pour l'ensemble de l'année 2020.

Roger von der Weid, CEO de Lalique Group : « Au premier semestre 2020, l'ensemble de notre activité a été fortement perturbée par les mesures de confinement visant à endiguer la Covid-19. Depuis mi-mai, nous avons observé des tendances à la reprise dans tous les secteurs d'activité, qui devraient se poursuivre au second semestre, à condition que la pandémie ne s'aggrave pas à nouveau. Lalique Group continue de bénéficier d'une situation financière très solide, et nous sommes convaincus des avantages de la grande diversité de notre activité, en particulier dans la situation économique actuelle difficile. Dans ce contexte, nous reprendrons un certain nombre d'initiatives stratégiques dans les prochains mois en tenant toujours compte des évolutions de l'épidémie de coronavirus, tout en maintenant une gestion stricte des coûts. »

Documents liés aux résultats du premier semestre 2020

Les documents suivants sont disponibles sur le site de Lalique Group aux adresses suivantes :

Communiqué de presse www.lalique-group.com/media

Présentation des résultats www.lalique-group.com/financial?section=presentations

Rapport semestriel www.lalique-group.com/financial?section=reporting

Conférence téléphonique pour les investisseurs, les analystes et les médias

Date : mercredi 9 septembre 2020

Heure : 10h00 HEEC

Référents : Roger von der Weid, CEO; Alexis Rubinstein, CFO

Numéro d'accès par téléphone :

Suisse +41 (0) 58 310 50 00

France +33 (0) 1 70 91 87 06

UK +44 (0) 207 107 0613

USA +1 (1) 631 570 56 13

Contact médias

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Senior Communication & PR Manager

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Téléphone: +41 43 499 45 58

E-mail: esther.fuchs@lalique-group.com

Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité s'étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d'intérieur, ainsi qu'à l'art, à la gastronomie, à l'hôtellerie, et au whisky. Fondée en 2000, l'entreprise, dont le siège est situé à Zurich, emploie environ 720 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au Groupe, fut créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives du groupe (LLQ) sont cotées sur SIX.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com



Évolution des chiffres-clés de Lalique Group



en millions EUR

1er semestre 2020 1er semestre 2019

Restated1 Chiffre d'affaires 49,1 70,0 Résultat brut 26,3 40,5 Charges de personnel -14,1 -17,2 Autres charges d'exploitation -10,0 -15,5 EBITDA 2,2 7,8 Amortissements et dépréciations2 -12,2 -7,3 EBIT -10,0 0,5 Marge EBIT -20% 0,7% Résultat financier -0,9 -0,7 Résultat net consolidé -10,6 -2,8

1) Le groupe a ajusté la période comparative au 30 juin 2019 afin de corriger une erreur au niveau des impôts différés.

2) Dépréciation - sans incidence sur la trésorerie - de la marque Lalique au premier semestre 2020 d'un montant de EUR 4,3 millions.

en EUR

Résultat par action -1,44 -0,24

en millions EUR

30.06.2020 31.12.2019 Total des fonds propres



(avant parts minoritaires) 163,4 171,9 Ratio de fonds propres 50,7% 50,1%

Les comptes semestriels du groupe peuvent être consultés dans leur intégralité sur le site www.lalique-group.com/financial