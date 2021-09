Lalique : publie ses résultats semestriels 2021

EQS Group-Ad-hoc: Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Lalique Group publie ses résultats semestriels 2021



15.09.2021 / 07:02 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Communiqué ad hoc en vertu de l'art. 53 RC

Lalique Group publie ses résultats semestriels 2021



Zurich, le 15 septembre 2021 - Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 32% au premier semestre 2021 pour atteindre EUR 64,7 millions et a réalisé sur la même période un EBIT de EUR 4,4 millions. Les activités ont continué d'être impactées par les effets de la pandémie de Covid-19, mais le chiffre d'affaires s'est sensiblement redressé au deuxième trimestre. En particulier les ventes de parfum ont nettement augmenté dans tous les segments. Pour l'ensemble de l'année 2021, le groupe continue de tabler sur une croissance à deux chiffres.

Une conférence téléphonique destinée aux investisseurs, aux analystes et aux médias aura lieu aujourd'hui à 10h00 HEEC.



Lalique Group a retrouvé croissance et rentabilité au premier semestre 2021 après une baisse considérable du chiffre d'affaires en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Bien que les activités de tous les segments soient restées impactées par la pandémie au premier semestre 2021, les ventes se sont nettement redressées, en particulier au deuxième trimestre. Lalique, le segment le plus important du Groupe en terme de ventes, a clôturé le semestre 2% au-dessus du niveau pré-pandémique du premier semestre 2019, grâce notamment aux performances de Lalique parfums. La plupart des autres marques de parfum ont également évolué favorablement. Cela a permis de largement compenser la baisse des ventes de produits de protection solaire d'Ultrasun due aux restrictions persistantes de voyage et de tourisme. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 32% par rapport au premier semestre 2020 pour s'établir à EUR 64,7 millions, y compris des aides de l'État de EUR 1,2 million contre EUR 0,6 million au premier semestre 2020, approchant ainsi de nouveau le niveau d'avant la pandémie (S1 2020 : EUR 49,1 millions ; S1 2019 : EUR 70,0 millions).

Au premier semestre 2021, Lalique Group a continué de mener une gestion stricte des coûts. Les charges de personnel sont restées quasiment stables au premier semestre 2021 à EUR 14,0 millions (S1 2020 : EUR 14,1 millions), tandis que les autres charges d'exploitation ont baissé de 6% à EUR 9,3 millions, notamment grâce au segment Lalique. Les amortissements et réajustements de valeur ont reculé pour s'établir à EUR 6,6 millions, soit une baisse de 45% par rapport au premier semestre 2020 au cours duquel une dépréciation sans incidence sur la trésorerie de EUR 4,3 millions avant impôts avait été enregistrée sur la valeur de la marque Lalique.

L'augmentation du chiffre d'affaires associée à la baisse des coûts s'est traduite par un EBIT de EUR 4,4 millions au premier semestre 2021 (S1 2020 : EUR -10,0 millions), ce qui correspond à une marge EBIT de 6,8%. Le résultat net consolidé s'est élevé à EUR 3,1 millions contre EUR -10,6 millions au premier semestre 2020.

La situation de Lalique Group en termes de liquidités et de capital demeure solide avec un ratio de fonds propres de 48,4% à fin juin 2021 contre 46,2% à fin 2020.

Résultats des segments

Le segment Lalique a vu son chiffre d'affaires augmenter de 47% au premier semestre 2021, pour s'établir à EUR 36,3 millions, en raison d'une très forte hausse du chiffre d'affaires de Lalique Parfums (+188% par rapport au S1 2020 et +42% par rapport au S1 2019), notamment au Moyen-Orient où les activités de distribution ont été réorganisées début 2021. Les activités cristallerie, deuxième pilier du segment, se sont également redressées de manière satisfaisante, avec un chiffre d'affaires en hausse de 17% par rapport au premier semestre 2020, mais sont restées en dessous du niveau d'avant la pandémie. Les charges du segment ont pu être réduites de 27% par rapport à la même période de l'année précédente (de 12% hors dépréciation de EUR 4,3 millions sur la valeur de la marque Lalique au premier semestre 2020). Le résultat opérationnel EBIT a pu être nettement accru à EUR 2,5 millions, correspondant à une marge de 7,0%.

Au premier semestre 2021, Ultrasun a enregistré un chiffre d'affaires de EUR 9,9 millions, en baisse de 21% par rapport à la même période de l'année précédente. Les commandes sont restées modérées dans la plupart des marchés, où les stocks étaient encore relativement importants en raison d'une faible demande liée aux limitations de vacances et de voyage depuis une longue période. Les tendances des ventes ne se sont améliorées dans l'ensemble des régions que vers la fin du mois de juin 2021. Les coûts du segment ont globalement diminué de 10% au cours de la période sous revue. L'EBIT s'est élevé à EUR 0,5 million (S1 2020 : EUR 2,0 millions).

Le segment Jaguar Fragrances a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 8,7 millions, en hausse de 37% par rapport à la même période de l'année précédente, mais sans atteindre le niveau d'avant la pandémie. Le Moyen-Orient en particulier mais aussi certains marchés européens ont contribué à cette croissance. Avec la nette hausse du chiffre d'affaires, le segment a également été en mesure d'augmenter significativement sa rentabilité et a enregistré un EBIT de EUR 1,5 million (S1 2020 : EUR 0,2 million).

Le chiffre d'affaires du segment The Glenturret a progressé au premier semestre 2021 de 385% par rapport à l'année précédente, pour atteindre EUR 1,6 million, ce qui reflète la forte demande pour la nouvelle gamme de whiskys, bien que les exportations aient été partiellement affectées par des problèmes logistiques post-Brexit. La vente directe au secteur de la gastronomie est restée faible en raison du coronavirus. L'augmentation des coûts d'exploitation est principalement due à l'embauche de personnel pour le restaurant The Glenturret Lalique qui a ouvert ses portes fin juillet 2021. Le centre d'accueil ainsi que la boutique de la distillerie avaient dû rester fermés au premier semestre, mais ils sont de nouveau ouverts pour des visites touristiques depuis la fin du mois d'avril, après une rénovation dans le style Lalique. En conséquence, l'EBIT a reculé à EUR -1,7 million (S1 2020 : EUR -1,1 million).

Dans le segment autres marques , Bentley Fragrances a enregistré une hausse du chiffre d'affaires de 162%. Cette bonne performance est due notamment à l'augmentation de la demande en provenance des États-Unis et du Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires de Parfums Samouraï a augmenté de 66% malgré la persistance des restrictions sur le marché en raison des mesures de protection contre la Covid-19 au Japon. Parfums Grès a enregistré une légère hausse de son chiffre d'affaires de 2% au cours de la période sous revue. Le premier parfum Brioni, qui a été présenté en mars 2021, a été bien accueilli par le marché, le lancement international de la nouvelle ligne ayant été partiellement retardé en raison de la situation liée à la Covid-19. Lalique Beauty Services a vu son chiffre d'affaires progresser de 15% au cours du 1er semestre et dépasser son niveau d'avant la pandémie. Grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires, le segment a été en mesure d'accroître sa rentabilité de manière significative et a enregistré un EBIT de EUR 1,9 million (S1 2020 : EUR 0,0 million).



Changement au sein de l'équipe Digital

Claudio Denz, membre du conseil d'administration de Lalique Group depuis 2011, qui a occupé divers postes depuis 2005, en dernier celui de directeur du Digital, quittera sa fonction opérationnelle fin septembre 2021 pour se consacrer à d'autres projets en dehors de Lalique Group. Claudio Denz restera membre du conseil d'administration et son successeur au poste de directeur du Digital sera nommé prochainement. Le conseil d'administration et la direction remercient Claudio Denz pour ses nombreuses années d'engagement dans le marketing, le branding et la gestion de produits et pour avoir construit et développé avec succès la présence en ligne du groupe.



Perspectives

Bien que la situation liée à la Covid-19 reste imprévisible, Lalique Group table sur le fait que les tendances de reprise des activités, observées notamment depuis le deuxième trimestre, se poursuivront au second semestre 2021. Pour l'ensemble de l'année 2021, Lalique Group maintient donc les prévisions des ventes avec une croissance à deux chiffres par rapport à 2020, avec un chiffre d'affaires 2021 qui devrait - sauf événements imprévisibles et nouvelles aggravations de la pandémie - se stabiliser légèrement en dessous du niveau de celui de 2019, avant la pandémie.

Le groupe continuera de mettre en ?uvre de manière systématique sa stratégie de diversification et est bien positionné sur le marché des produits de luxe auprès d'une clientèle cible internationale. Avec l'acquisition de l'hôtel-restaurant Lalique du Château Lafaurie-Peyraguey annoncée le 21 juillet 2021 et l'ouverture du restaurant The Glenturret Lalique, Lalique Group a étendu son domaine d'activité de la restauration et de l'hôtellerie. Celui-ci compte désormais quatre établissements exclusifs et doit aussi contribuer à promouvoir la notoriété de la marque Lalique. En plus des lancements de nouveaux produits dans tous les segments, l'accent reste mis sur la poursuite du développement des activités en ligne et sur la distribution via des détaillants en ligne.

Roger von der Weid, CEO de Lalique Group : « Eu égard à l'environnement économique qui continue de subir les effets de la pandémie de Covid-19, nous avons enregistré des résultats solides et notre modèle économique diversifié a fait ses preuves. Nous continuerons de développer nos activités de manière ciblée afin de tirer le meilleur parti de leur diversité et de proposer une offre attractive à nos clients internationaux. »

Contact médias

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Senior Communication & PR Manager

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zurich

Téléphone : +41 43 499 45 58

E-mail : esther.fuchs@lalique-group.com

Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité s'étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d'intérieur, ainsi qu'à l'art, à la gastronomie, à l'hôtellerie et au whisky. Fondée en 2000, l'entreprise, dont le siège est situé à Zurich, emploie environ 680 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au Groupe, fut créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives du Groupe (LLQ) sont cotées sur SIX.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.lalique-group.com



Évolution des chiffres-clés de Lalique Group



en millions EUR

1er semestre 2021 1er semestre 2020 Chiffre d'affaires 64,7 49,1 Résultat brut 34,4 26,3 Charges de personnel -14,0 -14,1 Autres charges d'exploitation -9,3 -10,0 EBITDA 11,1 2,2 Amortissements et dépréciations1 -6,6 -12,2 EBIT 4,4 -10,0 Marge EBIT 6,8% non disponible Résultat financier -0,5 -0,9 Résultat net consolidé 3,1 -10,6

1) Dépréciation sans incidence sur les liquidités de la marque Lalique au premier semestre 2020 d'un montant de EUR 4,3 millions.

en EUR

Résultat par action 0,58 -1,44

en millions EUR

30.06.2021 31.12.2020 Total des fonds propres



(avant parts minoritaires) 161,4 156,6 Ratio de fonds propres 48,4% 46,2%

Les comptes semestriels du groupe peuvent être consultés dans leur intégralité sur le site www.lalique-group.com/financial