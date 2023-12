Le groupe Lalique renforce sa gouvernance

Zurich, le 11 décembre 2023 – Le conseil d’administration de Lalique Group SA (SIX : LLQ), spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution de produits de luxe dans le monde entier, a nommé Nina Müller au poste de nouvelle CEO au 1er février 2024. Roger von der Weid, CEO et délégué du conseil d’administration depuis 2006, assumera pour sa part des responsabilités stratégiques élargies à travers sa nouvelle fonction de vice-président exécutif de Lalique Group.

Nina Müller dispose d’une longue expérience de gestion dans le secteur des biens de consommation et des produits de luxe. De 2020 à 2023, elle a dirigé en tant que CEO l’entreprise Jelmoli, le plus grand magasin omnicanal de Suisse, fort de 650 collaborateurs répartis sur quatre sites. À ce poste, elle était également membre du comité de direction de la société mère, Swiss Prime Site AG (SIX : SPSN). De 2016 à 2020, Nina Müller a été CEO de Christ montres et bijoux l’une des plus grandes chaînes suisses de bijouterie. Dès 2005, elle a occupé diverses fonctions de gestion globale chez Swarovski. Elle a commencé sa carrière dans le secteur de la mode à Vienne, à Milan, à Londres et en Suisse. De nationalité autrichienne, Nina Müller (54 ans) a obtenu un master international en économie des entreprises à l’université d’économie de Vienne. Elle vit à Zurich.

Nina Müller prendra ses fonctions de CEO au 1er février 2024. Elle remplacera ainsi Roger von der Weid, l’actuel CEO et délégué du conseil d’administration de Lalique Group en poste depuis 2006. En tant que vice-président exécutif, Roger von der Weid assumera pour sa part des responsabilités stratégiques élargies au sein du conseil d’administration. La fonction de délégué du conseil d’administration ne sera pas reconduite. Le vice-président actuel, Roland Weber, se présentera pour une réélection en tant que membre ordinaire du conseil d’administration lors de l’assemblée générale de 2024.

Silvio Denz, président du conseil d’administration : « Grâce aux responsabilités stratégiques élargies de Roger von der Weid en tant que vice-président du conseil d’administration, et à travers la nomination de Nina Müller au poste de CEO, nous renforçons la gouvernance de Lalique Group dont l’étendue et la complexité des activités ont considérablement augmenté suite au développement des affaires des dernières années. Nous pourrons ainsi gérer le groupe de manière plus efficace et performante en vue de mener à bien les nombreux projets d’avenir. Nous sommes très heureux d’accueillir Nina Müller chez Lalique Group, personnalité du monde des affaires disposant d’une grande expérience internationale dans le domaine de la vente au détail et du marketing. Nous exprimons nos vifs remerciements à Roger von der Weid pour son engagement remarquable en tant que CEO au cours des 18 dernières années, et nous réjouissons de pouvoir bénéficier de sa longue et vaste expérience au sein du conseil d’administration. »



Contact médias

Lalique Group SA

Elle Steinbrecher

Head of Communication & PR

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zurich

Téléphone : +41 43 499 45 58

Courriel : elle.steinbrecher@lalique-group.com

Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d’activité s’étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d’intérieur, ainsi qu’à l’art, à la gastronomie, à l’hôtellerie et au whisky. Fondée en 2000, l’entreprise dont le siège est situé à Zurich emploie près de 790 collaborateurs (ETP). La Maison Lalique, qui a donné son nom au groupe, a été créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives de Lalique Group (LLQ) sont cotées à la SIX Swiss Exchange.



Des photos de Nina Müller et Roger von der Weid sont disponibles sur : https://lalique-group.canto.global/b/UJOS3