Publication du résultat semestriel 2023 de Lalique Group

Zurich, le 13 septembre 2023 – Spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, Lalique Group SA (SIX : LLQ) affiche des produits d‘exploitation de 87.7 Mio EUR (+5 %) au 1er semestre 2023. L‘EBIT s‘est élevé à 2,5 Mio EUR, avec une marge EBIT de 2,8 %, ce qui reflète la hausse du prix de l‘énergie ainsi que l‘augmentation des charges de production et de personnel. Lalique Group prévoit une croissance légèrement inférieure à 10 % de son chiffre d‘affaires sur l‘ensemble de l‘année 2023. Le groupe espère par ailleurs une rentabilité (EBIT) supérieure à celle du 1er semestre mais toutefois nettement inférieure à celle de l‘année précédente.

Une conférence téléphonique destinée aux investisseurs, aux analystes et aux médias aura lieu aujourd’hui à 10h00 (CEST).

La croissance rentable de Lalique Group s‘est poursuivie au 1er semestre 2023, notamment grâce à ses activités de parfumerie, à sa marque de protection solaire Ultrasun et à sa distillerie de whisky The Glenturret. Les produits d‘exploitation se sont globalement élevés à 87,7 Mio EUR, soit une hausse de 5 % par rapport à la même période pourtant déjà forte de l‘an passé ou de 8 % si l‘on exclut le résultat exceptionnel de 1,7 Mio EUR enregistré au 1er semestre 2022 suite au règlement d‘une procédure judiciaire.

Après un 1er semestre 2022 placé sous le signe de la reprise post-pandémique, les conditions de marché et de production se sont globalement dégradées tout au long du 1er semestre 2023. En plus de la hausse des prix et de la flambée anticipée des coûts de l’énergie – qui ont triplé par rapport à l’année précédente – les chaînes d‘approvisionnement se sont parfois aussi retrouvées sous tension. Lalique Group a donc contextuellement augmenté ses prix, sans pour autant en observer un impact significatif au 1er semestre.

Par ailleurs, les augmentations salariales liées à l‘inflation sur certains marchés et le développement des activités ont porté les charges de personnel à 22 Mio EUR (soit une augmentation de 13 % en comparaison annuelle). Les autres charges d‘exploitation ont atteint 14,6 Mio EUR (+11 %) en comprenant principalement les coûts plus élevés du marketing et de la distribution. Les amortissements et ajustements de valeur se sont élevés à 7.9 Mio EUR (+6 %).

Le 1er semestre 2023 se solde donc par un résultat d‘exploitation de 2.5 Mio EUR pour une marge EBIT de 2.8 %, contre 6.3 Mio EUR pour une marge EBIT de 7.6 % en 2022 (sans tenir compte du résultat exceptionnel cette même année). Le résultat consolidé du groupe s’élève à 0.6 Mio EUR (contre 4.6 Mio EUR en 2022).

Le bilan financier de Lalique Group demeure toutefois solide avec un ratio de fonds propres de 47.8 % à fin juin 2023 (contre 50.0 % en décembre 2022).

Résultats par secteur d‘activité

En réalisant un produits d‘exploitation de 45.2 Mio EUR au 1er semestre 2023, le secteur d‘activité Lalique s‘est maintenu en comparaison annuelle (sans tenir compte du résultat exceptionnel mentionné précédemment). Ses deux principaux piliers – les parfums et l‘activité cristal – ainsi que les secteurs de la restauration et de l‘hôtellerie ont généré de solides revenus. Un défaut technique du four de fusion, qui n‘a été remis en service que fin 2022, a pénalisé la production et le chiffre d‘affaires de l‘activité Cristal au 1er trimestre. Comme tout le groupe, le secteur d‘activité Lalique a été affecté par la hausse des coûts d‘exploitation (notamment de l‘énergie et du personnel). De nouveaux points de vente ont ouvert leurs portes en Chine. À Zurich, le déménagement dans le nouveau magasin phare a été finalisé. Après un 1er trimestre difficile, la dynamique commerciale et la rentabilité se sont améliorées, notamment grâce aux augmentations de prix. Le résultat d‘exploitation (EBIT) s‘est établi à -1.7 Mio EUR au 1er semestre 2023, contre 2.1 Mio EUR pour l‘exercice précédent (hors résultat exceptionnel mentionné).

À 13.2 Mio EUR, Ultrasun a enregistré une hausse de 17 % de son chiffre d‘affaires au 1er semestre 2023. La marque de protection solaire a ainsi poursuivi son rétablissement après les restrictions liées à la pandémie. Les ventes ont progressé sur tous les canaux de distribution au Royaume-Uni faisant de ce marché un puissant moteur de croissance. Côté charges, bien que les coûts de personnel aient augmenté, les autres charges d‘exploitation ont été inférieures à celles du 1er semestre 2022 (qui intégraient des coûts supplémentaires liés au marketing et à l‘écoulement d‘anciens stocks). L‘EBIT s‘est élevé à 2.4 Mio EUR (contre 1.1 Mio EUR au 1er semestre 2022).

Le secteur d‘activité Jaguar Fragrances a de nouveau enregistré une forte croissance à deux chiffres : son chiffre d‘affaires a augmenté de 17 % pour atteindre 12.9 Mio EUR. L‘augmentation des charges de production, de personnel et d‘exploitation ont toutefois affecté la rentabilité, ce qui s‘est traduit par un EBIT de 1.4 Mio EUR (contre 1.8 Mio EUR au 1er semestre 2022).

Sur le secteur d‘activité The Glenturret , le chiffre d‘affaires a progressé de 34 % pour atteindre 3.0 Mio EUR. Les ventes de whisky ont progressé. Par ailleurs le centre de visite ainsi que la boutique de la distillerie ont connu un franc succès en comparaison annuelle. Le restaurant The Glenturret Lalique a lui aussi confirmé son attractivité. Compte tenu de la montée en puissance de l‘activité, les charges ont évolué comme prévu. La hausse des prix et l‘accroissement des effectifs ont là encore pesé sur les coûts de personnel. L‘EBIT s‘est porté à -0.9 Mio EUR (contre - 1.6 Mio EUR au 1er semestre 2022).

Parmi les autres marques , Bentley Fragrances a vu son chiffre d‘affaires baisser de 16 % par rapport aux bons résultats du 1er semestre 2022 en raison de retards de livraison de composants. Le résultat des Parfums Samouraï et des Parfums Grès ont progressé respectivement de 17 % et de 5 %. La marque Brioni Fragrances, lancée en 2021, continue sa croissance et sa progression sur le marché ne cesse de se confirmer. L‘entreprise de conditionnement et de logistique de parfums Lalique Beauty Services a augmenté son chiffre d‘affaires de 16 % par rapport à l‘exercice précédent, la production ayant progressé au cours du semestre. En raison de l‘augmentation des coûts de production et d‘exploitation sur ce secteur d‘activité également, l‘EBIT s‘est élevé à 1.8 Mio EUR (contre 3.2 Mio EUR au 1er semestre 2022)

Perspectives

Liée à des incertitudes économiques et géopolitiques, l‘évolution du marché reste imprévisible pour le reste de l‘année 2023 et jusqu‘à nouvel ordre. Lalique Group va continuer de mettre en œuvre de manière systématique sa stratégie de diversification afin de tirer profit de tout l‘éventail de ses activités.

En ce qui concerne les charges, Lalique Group prévoit une baisse significative des coûts énergétiques à partir de l‘année prochaine grâce à des Forward Contracts conclus pour 2024 et 2025. En revanche, les frais de personnel et les autres charges d‘exploitation devraient rester élevées l‘an prochain et jusqu‘à nouvel ordre, compte tenu de la hausse des prix généralisée.

Au 2e semestre, le groupe va poursuivre certains lancements de produits et projets engagés. Après le lancement de nouveaux parfums Brioni et Bentley au 1er semestre, l‘émergence d‘autres fragrances de Lalique et Jaguar est imminente. La vente de la gamme 2023 de whisky The Glenturret a débuté en août et un nouveau gin écossais est attendu pour l‘automne.

Des préparatifs pour le lancement de nouveaux produits en 2024 sont par ailleurs déjà en cours, notamment la première ligne de parfum avec la marque de mode mondiale Superdry, dans le cadre d‘un accord de licence de parfum, et la relance de la marque de soierie Fabric Frontline. L‘inauguration de l‘hôtel-restaurant zurichois de tradition Villa Florhof est désormais prévue pour 2025.

Sauf événements imprévisibles, Lalique Group prévoit une croissance de son chiffre d‘affaires se rapprochant du seuil de 10 % (elle était auparavant bien inférieure). Le groupe espère par ailleurs une rentabilité (EBIT) supérieure à celle du 1er semestre mais toutefois nettement inférieure à celle de l‘année précédente (elle n‘était jusqu‘à présent que légèrement inférieure).

À moyen terme, Lalique Group maintient son ambition d‘augmenter progressivement sa marge EBIT entre 9% et 11%, bien que les tendances inflationnistes retarderont probablement jusqu‘en 2026 l‘atteinte de ces objectifs.

Roger von der Weid, CEO de Lalique Group : « Lalique Group a réalisé un solide résultat au 1er semestre 2023, qui a toutefois été marqué par la hausse des prix à l‘échelle internationale. Après un début d‘année difficile, la dynamique commerciale s‘est améliorée et nous sommes confiants dans notre capacité à relancer la croissance du groupe, mais aussi la rentabilité, au second semestre, grâce à l‘attractivité de notre portefeuille. »



Documents relatifs aux résultats semestriels 2023

Les documents suivants sont accessibles sur les liens indiqués du site de Lalique Group :

Communiqué de presse www.lalique-group.com/news

Présentation des résultats www.lalique-group.com/presentations#publication-list-2

Rapport semestriel www.lalique-group.com/financial-reports#publication-list-2

Conférence téléphonique destinée aux investisseurs, aux analystes et aux médias

Date : mercredi 13 septembre 2023

Heure : 10h00 (CEST)

Intervenants : Roger von der Weid, CEO et Alexis Rubinstein, CFO

Accès par téléphone :

Suisse / Europe : +41 (0) 58 310 50 00

France : +33 (0) 1 7091 87 06

Royaume-Uni : +44 (0) 207 107 06 13

États-Unis : +1 (1) 631 570 56 13

Cliquez sur le lien suivant pour suivre la présentation en temps réel (sans le son) :

https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=gryCKNiw

Contact médias

Lalique Group SA

Elle Steinbrecher

Head of Communication & PR

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zurich

Téléphone : +41 43 499 45 58

Courriel : elle.steinbrecher@lalique-group.com



À propos de Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d’activité comprennent les parfums, les cosmétiques, le cristal, les bijoux, les meubles haut de gamme et les accessoires lifestyle, de même que l’art, la gastronomie, l’hôtellerie et le whisky pur malt. Fondée en 2000, l’entreprise, dont le siège est à Zurich, emploie environ 790 collaboratrices et collaborateurs (ETP). La Maison Lalique, dont le groupe tire son nom, a été créée à Paris en 1888 par le maître verrier et joaillier René Lalique. Les actions nominatives de Lalique Group (LLQ) sont cotées à la SIX Swiss Exchange.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.lalique-group.com

Évolution des chiffres-clés de Lalique Group

en Mio EUR

1er semestre

2023 1er semestre

2022 Produits d‘exploitation 87.7 83.21) Résultat brut 46.9 48.1 Charges de personnel -22.0 -19.5 Autres charges d‘exploitation -14.6 -13.1 EBITDA 10.4 15.4 Amortissements et ajustements de valeur -7.9 -7.4 EBIT 2.5 8.0 Marge EBIT 2.8 % 9.7 % Résultat financier -1.4 -2.1 Impôts sur le revenu -0.5 -1.3 Résultat consolidé 0.6 4.6

1) Comprend un revenu exceptionnel de 1.7 Mio EUR lié au règlement d‘une procédure judiciaire

en EUR

Résultat par action 0.15 0.74

en Mio EUR

30.06.2023 31.12.2022 Total des fonds propres (avant parts minoritaires) 175.1 178.8 Ratio de fonds propres 47.8 % 50.0 %

Les comptes du groupe peuvent être consultés dans leur intégralité sur le site www.lalique-group.com/financial.