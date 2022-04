Retour aux bénéfices pour Lalique en 2021

Zurich (awp) - Le groupe de luxe Lalique a retrouvé les chiffres noirs l'année dernière, après avoir plongé en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. La société zurichoise table sur une poursuite de la croissance sur l'exercice en cours. Un dividende sera de nouveau versé aux actionnaires.

Lalique a réalisé l'année dernière un bénéfice net consolidé de 6,8 millions d'euros, après avoir inscrit une perte de 15 millions en 2020, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Les autres chiffres clés avaient déjà été dévoilés mi-mars et confirmés ce jeudi, Le résultat d'exploitation (Ebit) a ainsi également renoué avec la zone bénéficiaire à 9,6 millions d'euros, après une perte opérationnelle de 12,6 millions un an plus tôt. La marge s'est du coup inscrite en territoire positif à 6,8%, contre -11,3% en 2020.

Les recettes pour l'année écoulée ont quant à elles été confirmées à 142,0 millions, en hausse de 28% sur un an.

Quasiment tous les segments d'activité ont contribué à cette reprise. L'activité Lalique, qui distribue notamment des objets en cristal, a vu ses ventes s'envoler de 29%, tandis que celles de Jaguar Fragrances ont bondi de 30%. Celles de Glenturret (whisky) ont plus que triplé.

Seule l'activité Ultrasun (crèmes solaires) a vu ses recettes décliner de 11% sur un an, en raison des restrictions de voyages et la baisse de la demande pour l'Asie.

Le groupe s'est félicité d'un rétablissement "quasiment au niveau d'avant la pandémie", année où il avait enregistré un chiffre d'affaires de 143,5 millions d'euros.

Après avoir fait l'impasse sur le dividende l'année dernière, les actionnaires bénéficieront d'un versement de 40 centimes par action au titre de l'année écoulée.

Face aux incertitudes, et notamment la guerre en Ukraine, la direction a indiqué "mettre en oeuvre de manière systématique sa stratégie de diversification", avec notamment cette année des lancements de produits.

Pour 2022, l'entreprise table sur une croissance du chiffre d'affaires entre 5% et 9%. Le groupe a également confirmé un retard de deux ans, en raison du Covid-19, sur ses objectifs de rentabilité - une augmentation progressive de la marge Ebit de 9% à 11%.

