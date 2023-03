Revenus et rentabilité en hausse pour Lalique Group en 2022

Zurich (awp) - Après avoir renoué avec les profits en 2021, Lalique Group est reparti de l'avant l'an dernier. Etoffant ses revenus, le spécialiste zurichois du luxe, notamment des articles de décoration et de table en cristal, a dégagé un résultat d'exploitation avant intérêts et impôts de 13,2 millions d'euros (12,76 millions de francs suisses).

Selon des chiffres provisoires non audités dévoilés mardi, les revenus ont augmenté de près de 20% au regard de 2021 à 170 millions d'euros. Ce montant, auquel tous les secteurs d'activité ont contribué à la faveur de taux de croissance à deux chiffres, comprend un produit exceptionnel de 1,7 million généré au 1er semestre et lié à la clôture d'une procédure judiciaire.

Les coûts de personnel ont en parallèle bondi de 22% à 42 millions d'euros et les autres charges d'exploitation de 28% à 15,7 millions. Les amortissements et ajustements de valeur ont eux crû de quelque 10% à 15,7 millions. Au final, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à quelque 13,2 millions d'euros, contre 9,6 millions en 2021 et la marge correspondante à 7,7%, contre 6,8%.

En excluant le produit exceptionnel de 1,7 million d'euros, l'Ebit a atteint environ 11,5 millions d'euros, soit une hausse de 19%. La marge afférente s'est affichée à près de 6,8%. Actif outre le cristal, dans les parfums, les bijoux, le mobilier, les accessoires, l'art, la gastronomie et l'hôtellerie, Lalique Group dévoilera ses chiffres définitifs et audités le 19 avril prochain.

