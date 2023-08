Lancashire Holdings Limited est un fournisseur de produits d'assurance et de réassurance spécialisés à l'échelle mondiale, qui exerce ses activités à Londres, aux Bermudes et en Australie. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : la réassurance et l'assurance. Le secteur de la réassurance comprend la réassurance de dommages, la réassurance de biens et la réassurance spécialisée. La réassurance de dommages comprend la réassurance de dommages, la réassurance professionnelle et financière, ainsi que la réassurance accident et santé. La réassurance de biens comprend les catégories de réassurance exposées aux catastrophes, ainsi que les portefeuilles de traités d'excédent de sinistres et d'autres traités de biens. La réassurance spécialisée comprend son offre de réassurance pour des branches telles que l'aviation, la marine et l'énergie, ainsi que son portefeuille de rétrocession de biens. Le secteur de l'assurance comprend l'assurance aviation, l'assurance responsabilité civile, l'assurance énergie et marine, l'assurance de biens et l'assurance spécialisée. L'assurance dommages comprend sa sous-catégorie d'assurance accident et santé et un petit nombre d'assurances professionnelles.