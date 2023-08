Lancaster Colony Corporation est un fabricant et un distributeur de produits alimentaires spécialisés destinés aux canaux de la vente au détail et des services alimentaires. La société opère à travers deux segments : Le segment de la vente au détail et le segment des services alimentaires. Le segment de la vente au détail fabrique et vend d'autres produits de longue conservation conformément à des accords de licence de marque, notamment des sauces Olive Garden, Buffalo Wild Wings et Chick-fil-A. Les produits du segment Foodservice sont vendus sous marque de distributeur aux restaurants. Il fabrique et vend également divers produits de marque du segment Foodservice à des distributeurs. La plupart des produits vendus dans le segment des services alimentaires sont formulés sur mesure et comprennent des vinaigrettes, des sauces pour sandwiches et trempettes, des pains congelés et des petits pains à la levure. Les produits du segment des services alimentaires comprennent des vinaigrettes, des pains à l'ail surgelés, des petits pains à la levure et des petits pains de dîner surgelés de style Parkerhouse et des pâtes surgelées. La société fabrique et vend des produits de services alimentaires sous ses marques : Marzetti, New York Brand Bakery, et Schubert's.

Secteur Transformation des aliments