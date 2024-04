LANCY CO. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la conception, la fabrication et la distribution de vêtements pour femmes. La société fournit des vêtements de dessus, des jupes, des pantalons, des manteaux et autres, y compris des T-shirts, des vêtements tricotés, des chemises, des pantalons de loisir, des jupes, des robes une pièce, des manteaux, des vêtements en coton, des manteaux en duvet, des vestes et des manteaux en cuir, entre autres. La société distribue ses produits principalement sous les marques LANCY FROM 25, LIME FLARE, marie n°mary et MOJO S.PHINE. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Habillement et accessoires