Land Securities Group PLC est une société immobilière basée au Royaume-Uni. La société possède environ 24,0 millions de pieds carrés de commerces de détail, de loisirs, d'espaces de travail et de centres résidentiels. Elle opère à travers quatre segments : Central London, Major retail destinations (Major retail), Mixed-use urban neighbourhoods (Mixed-use urban) et Subscale sectors. Le segment du centre de Londres comprend tous les actifs situés géographiquement dans le centre de Londres. Le segment Major retail comprend tous les centres commerciaux régionaux et les magasins situés en dehors de Londres et de ses points de vente. Le segment urbain à usage mixte est engagé dans l'investissement en capital. Le segment des secteurs secondaires comprend les actifs de loisirs et d'hôtellerie ainsi que les parcs commerciaux. Les propriétés de la société comprennent White Rose Centre, Leeds ; Novotel Glasgow Centre, Glasgow ; Xscape Yorkshire, Castleford ; Parrswood Leisure Park, Manchester ; Novotel Sheffield Centre, Sheffield ; Ravenside Retail Park, Chesterfield ; Queens Link Leisure Park, Aberdeen, et Fountain Park, Edinburgh.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial