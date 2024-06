Land Securities Group PLC est une société immobilière basée au Royaume-Uni. La société construit et investit dans des bâtiments, des espaces et des partenariats afin de créer des lieux durables et de relier les communautés. La société possède un portefeuille de centres commerciaux, de loisirs, d'espaces de travail et de logements. Ses segments comprennent le centre de Londres, les destinations commerciales majeures (commerce de détail majeur), les quartiers urbains à usage mixte (urbain à usage mixte) et les secteurs secondaires. Le segment du centre de Londres comprend tous les actifs situés géographiquement dans le centre de Londres. Le segment Major retail comprend tous les centres commerciaux régionaux et les magasins situés en dehors de Londres et de ses points de vente. Le segment urbain à usage mixte comprend ses investissements dans des lieux urbains à usage mixte. Le segment des secteurs secondaires comprend les parcs de loisirs et de vente au détail. Ses propriétés comprennent Mayfield, The O2 Centre, Lewisham Shopping Centre, Dashwood, 30 Eastbourne Terrace, The Zig Zag Building, Gunwharf Quays, Buchanan Galleries, et 30 Eastbourne Terrace, entre autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié