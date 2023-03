Une filiale de Land Securities lance une obligation verte de 400 millions de GBP

(Alliance News) - Land Securities Group PLC a déclaré jeudi que sa filiale à 100 %, Land Securities Capital Markets PLC, a lancé son obligation verte inaugurale de 400 millions de livres sterling.

Le promoteur et investisseur en immobilier commercial basé à Londres a déclaré que l'obligation arrive à échéance dans 9,5 ans, avec un coupon de 4,9%.

Landsec a déclaré que la transaction "renforce" sa capacité financière et sa flexibilité et que, combinée à son portefeuille d'opportunités de développement dans le centre de Londres et à des opportunités d'utilisation mixte, Landsec est "extrêmement bien placée pour continuer à mettre en œuvre sa stratégie dans les années à venir".

Vanessa Simms, directrice financière, a déclaré : "Je suis ravie d'émettre notre première obligation verte, qui illustre le leadership écologique de Landsec dans le secteur de l'immobilier.

"La transaction démontre clairement la capacité de Landsec à accéder à des capitaux à des prix compétitifs dans des conditions de marché plus difficiles et, par conséquent, Landsec reste bien placé pour performer alors que l'économie se dirige vers un environnement de taux d'intérêt plus élevés".

Les actions de Landsec ont baissé de 1,9 % à 641,20 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

