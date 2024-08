Landi Renzo SpA est une entreprise italienne active dans le secteur de l'automobile. La société est principalement impliquée dans la fabrication de systèmes d'alimentation en carburant pour automobiles. Elle conçoit, produit et vend des systèmes éco-compatibles d'alimentation en gaz de pétrole liquéfié (GPL) et en gaz naturel comprimé (GNC). Elle est également engagée dans l'installation de systèmes d'alimentation en carburant pour automobiles. En outre, la société fabrique des systèmes audio, par l'intermédiaire de sa filiale AEB SpA, et des systèmes d'alarme, sous la marque MED. La Société vend ses produits aux constructeurs automobiles et aux détaillants et importateurs indépendants. Au 31 décembre 2011, la Société exerçait ses activités par l'intermédiaire de plusieurs filiales, dont Landi International BV, LR Industria e Comercio Ltda, Beijing Landi Renzo Autogas System Co Ltd, Landi Renzo RO srl et GNV Conversiones CA, entre autres. En mars 2013, elle a acquis une participation de 70 % dans Emmegas Srl, un producteur de composants et de systèmes d'alimentation en GPL et GNC pour les véhicules à moteur.