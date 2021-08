Landis+Gyr: Bodo Zeug nommé à la direction de groupe

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de Landis+Gyr a désigné, avec effet au 1er septembre, Bodo Zeug au poste de vice-président exécutif pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). A ce titre, M. Zeug fera partie de la direction de groupe, a précisé l'entreprise lundi soir.

M. Zeug occupe, depuis juin 2020, le poste de vice-président exécutif Strategy. Il a à ce titre contribué à la mise en place de la stratégie de croissance du groupe, y compris via des partenariats et des acquisitions. Il est de nationalité allemande et a occupé diverses fonctions dirigeantes depuis qu'il travaille au sein de l'entreprise.

Susanne Seitz, qui occupait le poste, quitte le groupe pour se consacrer à d'autres défis professionnels.

