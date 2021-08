Landis+Gyr fournira des compteurs électriques et pour le gaz aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Landis+Gyr a décroché un contrat dans l'Etat américain du Kentucky pour une durée de cinq ans. Le spécialiste zougois des appareils de mesure, fournira via sa filiale d'outre-Atlantique Landis+Gyr Technology pas moins de 930'000 compteurs électriques et 300'000 pour le gaz aux sociétés Louisville Gas and Electric Company (LG&E) and Kentucky Utilities Company (KU).

Des équipements de réseaux ainsi que des solutions logiciels seront également fournis dans le cadre du contrant, indique lundi soir l'entreprise établie à Cham. Le montant de la commande n'est cependant pas dévoilé.

vj/rp