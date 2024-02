Landis+Gyr Group AG est une société basée en Suisse, qui s'occupe principalement de la fabrication de composants et d'équipements électriques. La société est spécialisée dans les solutions de mesure de l'électricité, du gaz, du chaud/froid et de l'eau pour les services publics. Le portefeuille de produits de la société comprend des produits de comptage avancés et de gestion intelligente de l'énergie, tels que des compteurs d'électricité, des compteurs de chauffage et de refroidissement, des solutions de gestion du réseau, des solutions de gestion de l'énergie personnelle, entre autres. En outre, la société propose divers services logiciels, des services gérés, des services de cloud computing, des services de réseau intelligent, des services d'intégration de systèmes, de formation, de conseil et d'assistance, entre autres.

Secteur Equipements et composants électriques