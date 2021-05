Landis+Gyr propose d'élire Laureen Tolson en tant qu'administratrice

Zoug (awp) - Invitant ses actionnaires à l'assemblée générale ordinaire du 24 juin prochain, Landis+Gyr leur propose de nommer au conseil d'administration Laureen Tolson. La nouvelle administratrice doit succéder à Pierre-Alain Graf, lequel renonce à solliciter un nouveau mandat au sein de l'organe de surveillance du fabricant zougois de compteurs électriques.

Citoyenne américaine, Mme Tolson dirige le cabinet de conseils Tolson Consulting Company et assume un mandat d'administratrice pour les sociétés Delek US Holdings et Fenix Marine Services, précise vendredi le groupe établi à Zoug. Elle apporte à l'entreprise une grande expérience dans le secteur de l'énergie et des logiciels.

