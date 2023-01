Landis+Gyr révise à la baisse une partie de ses attentes

Zürich (awp) - Reflet de la persistance de difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, Landis+Gyr révise en partie ses objectifs pour les exercices 2022/23 et 2023/24. Pour l'exercice encore en cours, le fabricant zougois de compteurs électriques revoit son attente en matière de flux de trésorerie disponible (free cash flow) à un montant entre 0 et -30 millions de dollars, contre une fourchette de 30 à 60 millions jusqu'alors.

En raison du carnet de commandes record et de la situation toujours difficile en matière d'approvisionnement, l'entreprise s'attend à ce que les niveaux de stocks restent temporairement élevés, ce qui pèse sur le fonds de roulement opérationnel, explique mercredi Landis+Gyr.

Le groupe de Suisse centrale confirme en revanche le reste de ses attentes, tablant sur un chiffre d'affaires en hausse de 6 à 10%, comme annoncé en mai dernier, ainsi qu'une marge opérationnelle brute (soit au niveau Ebitda) ajustée comprise entre 5 et 8% et le maintien de l'actuelle politique de dividende progressif.

La révision de l'objectif en matière de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2022/23 ne restera pas sans impact sur la période comptable suivante, ajoute Landis+Gyr. La firme révise en conséquence ses attentes à moyen terme afin de tenir compte de la pression continue sur les coûts dans la chaîne d'approvisionnement ainsi que les niveaux de stocks nécessaires pour convertir le carnet de commandes record.

Les revenus nets pour l'exercice 2023/2024 sont confirmés et conformes aux objectifs à moyen terme, ce qui se traduit par une faible croissance à deux chiffres par rapport à la période comptable précédente, tandis que la marge opérationnelle Ebitda ajusté devrait se situer entre 9 et 11%, contre 12 à 13% anticipé jusqu'alors. Le flux de trésorerie disponible (hors fusions et acquisitions) devrait désormais se situer entre 60 et 90 millions de dollars, contre 120 millions prévus précédemment.

La révision de l'objectif reflète les investissements nécessaires en matière de stocks afin d'honorer les commandes des clients dans le cadre des grands contrats récemment remportés, qui entrent désormais dans la phase de déploiement.

Landis+Gyr dévoilera de nouveaux objectifs à moyen terme pour l'exercice 2024/25 dans le cadre de son habituelle rencontre avec les investisseurs mardi prochain. La performance de l'exercice 2022/23, clos fin mars, sera elle présentée le 2 mai prochain.

vj/lk