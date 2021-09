Landis+Gyr s'empare du turc Luna pour plus de 50 millions de dollars

Zurich (awp) - Le fabricant de compteurs électriques Landis+Gyr a signé un accord en vue de la reprise intégrale du groupe turc Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret. Le prix de vente sera supérieur à 50 millions de dollars, sans toutefois dépasser les 100 millions.

Cette acquisition, dont la finalisation est attendue pour la fin de l'année, doit permettre à la firme zougoise de se renforcer dans le domaine des compteurs intelligents, indique mardi Landis+Gyr, qui va étendre ses capacités de production en reprenant un site dans la ville d'Izmir, sur les bords de la mer Egée. Le groupe reprend par la même occasion une part "significative" du marché turc.

Générant un chiffre d'affaires annuel de 60 millions de dollars et employant plus de 850 personnes, Luna est spécialisé dans les compteurs pour le courant, l'eau et la chaleur. L'entreprise est décrite comme disposant d'une position de pointe dans son marché domestique, la Turquie. Luna est également présent dans de nombreux pays en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du sud.

Les autorités compétentes devront encore donner leur feu vert à cette opération.

fr/al