Landmark Cars Limited est une société basée en Inde, qui exploite un commerce de détail automobile en Inde avec des concessions pour Mercedes-Benz, Honda, Jeep, Volkswagen et Renault. La société possède également une concession de véhicules commerciaux avec Ashok Leyland en Inde. Elle est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la vente au détail de véhicules automobiles, notamment la vente de véhicules neufs, le service après-vente, les réparations, y compris la vente de pièces détachées, de lubrifiants et d'accessoires, la vente de véhicules de tourisme d'occasion et la facilitation de la vente de produits de financement et d'assurance par des tiers. Son réseau comprend environ 112 points de vente dans huit États indiens et territoires de l'Union, dont 59 salles d'exposition et points de vente, et 53 points de vente de services après-vente et de pièces détachées. La société propose des services de réparation et de réparation après collision, y compris les travaux sous garantie et les travaux de réclamation d'assurance, ainsi que des services payés par le client. Elle opère en tant que centre de service agréé pour Mercedes-Benz, Honda, Volkswagen, Jeep, Renault et Ashok Leyland.