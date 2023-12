(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

Crystal Amber Fund Ltd, en hausse de 7,4% à 66,6 pence, fourchette de 12 mois 60p-102,74p. Le fonds activiste basé à Guernesey, qui investit dans des actions britanniques de petite et moyenne capitalisation, annonce un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 5 millions de livres sterling, débutant maintenant et se poursuivant jusqu'au 31 janvier, suite à l'approbation des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle à la fin du mois dernier. La société note que le cours actuel de son action est nettement inférieur à sa dernière valeur nette d'inventaire par action de 98,3 pence et estime que le programme de rachat d'actions contribuera à réduire cette décote. Elle indique que le rachat sera financé par les liquidités excédentaires existantes.

AIM - LOSERS

Landore Resources PLC, baisse de 43% à 3,35 pence, fourchette de 12 mois 3,25 pence-18,98 pence. La société d'exploration et de développement déclare que les "conditions turbulentes du marché" dans le monde entier ont entraîné des défis "importants" en matière de collecte de fonds, et elle a donc décidé de mettre fin à son placement privé de 5 millions de dollars canadiens, ou 2,9 millions de livres sterling, qui devait financer sa double cotation à la Bourse de croissance TSX. Elle reporte maintenant la double cotation proposée jusqu'à nouvel ordre et entame un plan de réduction des coûts pour préserver ses liquidités existantes. "La société réexaminera les possibilités de financement au cours du premier trimestre 2024 et explore également d'autres options de financement pour lui permettre, entre autres, de procéder à une campagne de forage sur son projet aurifère phare BAM sur la propriété du lac Junior dans le nord-ouest de l'Ontario dès que possible", déclare Landore.

Christie Group PLC, baisse de 1,6% à 93,50 pence, fourchette de 12 mois 80,00 pence-167,00 pence. L'action du fournisseur de services financiers, d'inventaire et de systèmes chute, mais se redresse légèrement, après avoir chuté à un plus bas de 12 mois de 80,00 pence plus tôt ce vendredi. Il prévient que certaines de ses transactions qui devaient être conclues avant la fin de l'année seront probablement repoussées à 2024. "Les acheteurs et les vendeurs qui travaillent activement à l'échange de contrats ont indiqué leur intention de retarder les transactions en 2024 afin d'éviter les perturbations opérationnelles d'avant Noël dans leurs entreprises", explique la société. Par conséquent, le résultat annuel de l'entreprise devrait être inférieur aux attentes du marché.

