Landore Resources Limited est une société d'exploration et de développement basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux précieux, de métaux de base et de batteries dans l'est du Canada. La société se concentre principalement sur le développement du projet aurifère BAM, qu'elle détient à 100 % et qui est situé sur la propriété du lac Junior. La propriété du lac Junior comprend 30 507 hectares et est située dans le nord-ouest de l'Ontario, dans la province de l'Ontario, au Canada, à environ 235 kilomètres au nord-nord-est de Thunder Bay. Elle abrite le gisement d'or BAM, le gisement de nickel-cuivre-cobalt-platine-palladium-or B4-7, le gisement de nickel-cuivre-cobalt VW, le prospect d'or Lamaune, le prospect de fer Lamaune et de nombreuses autres occurrences de métaux précieux et de métaux de base. Ses propriétés au Canada comprennent Junior Lake, Miminiska Lake, Lessard et Seeley Lake. Ses propriétés aux États-Unis comprennent Hiho, Charley, Cimarron, Vindicator, Chem, Iowa High, Spruce Mountain et Wildhorse Canyon.

Secteur Sociétés minières intégrées