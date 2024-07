Landore Resources Ltd - Société d'exploration et de développement de métaux de base et de batteries basée en Ontario, au Canada, avec des projets dans l'est du Canada - Demande à la Bourse de Londres de souscrire en deux tranches de nouvelles actions ordinaires conditionnelles pour les négocier sur l'indice AIM. Les nouvelles actions seront de même rang que les actions existantes. Le début des négociations est prévu pour le 9 juillet. La société va également émettre un total de 10,5 millions de bons de souscription à Novum Securities Ltd et SCP Resource Finance LP. Les bons de souscription donnent le droit d'acquérir de nouvelles actions ordinaires au prix d'exercice de 2,4 pence chacune pendant trois ans à compter de la date d'admission.

En outre, Helen Green, directrice non exécutive, et Michele Tuomi, directeur général de Landore Resources Canada Inc, souscrivent respectivement 10 000 GBP et 5 000 GBP, pour un total de 625 000 nouvelles actions ordinaires. Le directeur exécutif Glenn Featherby accepte de régler 60 000 GBP d'honoraires et de salaires accumulés par l'émission de 2,5 millions de nouvelles actions ordinaires.

En outre, la société nomme le directeur général Shaw à son conseil d'administration avec effet immédiat. M. Shaw a rejoint la direction de la société en juin.

Cours actuel de l'action : 3,38 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 59

