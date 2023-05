Landore réduit sa perte ; PYX prévoit une "forte" croissance

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Landore Resources Ltd - société d'exploration basée à Guernesey et spécialisée dans les projets de métaux précieux et de base au Canada - annonce une perte avant impôts réduite en 2022 grâce à la réduction des coûts d'exploration par rapport à l'année précédente. La perte avant impôts en 2022 s'élève à 1,9 million de GBP, contre 4,0 millions de GBP l'année précédente. Les frais d'exploration sont ramenés à 2,2 millions de GBP, contre 2,9 millions de GBP l'année précédente. La société indique qu'au cours de l'année, elle s'est entièrement concentrée sur sa propriété Junior Lake. En 2023, la société prévoit de se concentrer sur l'avancement de son projet aurifère BAM en vue d'une estimation des ressources de 2 millions d'onces. Landore annonce que le directeur général Bill Humphries et le président Charles Wilkinson ne se présenteront pas à la réélection lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société, car ils prendront leur retraite. Huw Salter deviendra président à l'issue de l'AGO. Le processus de recherche d'un nouveau directeur général est "bien avancé", note la société.

PYX Resources Ltd - producteur de zicron axé sur l'Indonésie - indique que la production totale au cours du premier trimestre 2023 est de 2 500 tonnes, en hausse par rapport aux 2 000 tonnes de l'année précédente. Sur ce total, la production de zicron s'est élevée à 1 900 tonnes et celle de minéraux de dioxyde de titane à 600 tonnes. Les ventes au cours du trimestre tombent à 1.300 tonnes, contre 1.800 tonnes l'année précédente. La valeur par tonne baisse également, passant de 2.554 USD à 2.031 USD. Oliver Hasler, président et directeur général, déclare : "Dans un marché du zircon en amélioration, nous prévoyons une forte croissance de la production et des ventes dans le cadre de nos opérations, dans un contexte d'amélioration de la demande et des prix au niveau mondial. Tous ces facteurs nous rendent très confiants pour le reste de l'année à venir".

Datalex PLC - fournisseur de logiciels pour les compagnies aériennes basé à Dublin - déclare avoir été affecté par les restrictions imposées par Covid à ses clients chinois jusqu'en 2022, ce qui a entraîné une baisse de 8 % du chiffre d'affaires, qui s'élève à 23,5 millions USD. Il note que depuis la levée des restrictions en Chine, il constate une augmentation de la demande, les volumes de transactions de mars atteignant 42 % des chiffres de 2019. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement passe d'un bénéfice de 2,4 millions USD l'année précédente à une perte de 5,3 millions USD. Le directeur général Sean Corkery déclare : "Heureusement, nous sommes convaincus que cette période de turbulences est maintenant fermement derrière nous et nous sommes encouragés par une augmentation matérielle de la demande que nous avons observée en Chine et dans l'ensemble de notre clientèle mondiale au cours des trois premiers mois de cette année. Par ailleurs, la compagnie a signé un nouveau contrat de cinq ans avec la compagnie aérienne LATAM, basée en Amérique latine.

Troy Income & Growth Trust PLC - fonds d'investissement basé à Édimbourg et géré par Troy Asset Management - déclare une valeur d'actif net par action de 72,05 pence au 31 mars, en hausse de 5,2 % par rapport à 68,48 pence au 30 septembre. Au cours du semestre clos le 31 mars, le rendement total de la valeur nette d'inventaire par action a été de 8,9 %. Par comparaison, l'indice FTSE All-Share affiche un rendement total de 12,3 %. "Les performances récentes n'ont pas été à la hauteur de cet objectif, le portefeuille étant à la traîne par rapport à l'ensemble du marché. L'année civile 2022 en particulier a été une période difficile, la hausse rapide des taux d'intérêt et de l'inflation ayant entraîné une polarisation importante des marchés boursiers", explique la société.

Curtis Banks Group PLC - Prestataire de services de retraite basé à Bristol - A enregistré une perte avant impôts en 2022, malgré une augmentation des revenus. Il affiche une perte avant impôts de 3,7 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 9,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice de l'année a été affecté par une dépréciation du goodwill de 11,5 millions de livres sterling dans le segment Dunstan Thomas. Le chiffre d'affaires passe de 63,3 millions de livres sterling à 68,1 millions de livres sterling grâce à une "amélioration favorable" de l'environnement des taux d'intérêt. Elle s'attend à ce que les revenus et les marges bénéficiaires continuent de s'améliorer en 2023, car les intérêts sur les soldes des dépôts bénéficient d'une courbe de rendement plus élevée, parallèlement à l'amélioration de son segment FinTech. David Barral, président du conseil d'administration, déclare : "Ces résultats résilients démontrent la solidité du modèle d'entreprise de Curtis Banks dans un contexte de marché volatile. Le groupe a augmenté la taille de son portefeuille de base de SIPP, a ajouté de nouvelles relations avec des conseillers et a enregistré une bonne croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité sous-jacente. La croissance modeste de l'activité principale de SIPP complet et moyen a été soutenue par une réduction agréable de l'attrition de la clientèle, reflétant les mesures prises pour améliorer les niveaux de service dans l'ensemble de l'entreprise. En outre, le groupe a bénéficié de l'effet de levier des revenus d'intérêts, qui ont presque doublé pour atteindre 15,1 millions de livres sterling, et de notre modèle de tarification à frais fixes et indexés sur l'inflation, qui a continué à protéger l'entreprise des pressions macroéconomiques".

Cardiff Property PLC - Investisseur et promoteur immobilier basé dans le Surrey, en Angleterre - déclare un bénéfice avant impôt de 653 000 GBP pour le semestre clos le 31 mars, en baisse par rapport aux 1,1 million de GBP de l'année précédente. L'actif net par action, quant à lui, passe à 28,00 pence au 31 mars, contre 26,30 pence en temps utile l'année précédente. Le président Richard Wollenberg déclare : "L'activité du marché immobilier de la Thames Valley s'est améliorée au cours du premier trimestre de cette année, après des niveaux historiquement bas à la fin de 2022... Le marché de la location de bureaux reste lent malgré le retour des employés sur le lieu de travail, bien qu'avec des horaires de travail flexibles. Le marché de l'investissement en bureaux dans certaines zones de la Thames Valley a vu l'intérêt d'investisseurs étrangers, mais là encore, le nombre de transactions réalisées est faible."

Amte Power PLC - développeur et fabricant de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion basé à Oxfordshire, Angleterre - annonce qu'il est devenu la première entreprise européenne à recevoir la certification de test de transport UN38.3 pour une cellule sodium-ion. "L'accréditation de son produit Ultra Safe sodium-ion marque une nouvelle étape importante dans les plans de commercialisation d'AMTE Power, lui permettant d'accéder aux marchés mondiaux. La certification UN38.3 a été adoptée par les régulateurs et les autorités compétentes du monde entier comme une norme essentielle pour la sécurité du transport des cellules", explique l'entreprise.

Future Metals NL - Société d'exploration basée à West Perth qui se concentre sur son projet Panton PGM en Australie - Fournit une mise à jour sur le programme de forage à venir au projet Panton North dans lequel elle détient une participation de 70 % en tant que coentrepreneur. Les données électromagnétiques indiquent une zone significative d'anomalie sur l'échancrure non testée, connue sous le nom de BC1. En outre, l'échantillonnage de copeaux de roche à BC1 a permis d'identifier une minéralisation de sulfure de nickel anomale sur la marge de l'anomalie électromagnétique, ainsi que de multiples occurrences de roches ultramafiques minéralisées dans l'ensemble de la zone BC1. Jardee Kininmonth, directeur général, déclare : "Nos études au sol ont maintenant presque confirmé que BC1 est une véritable position de contact basal pour le complexe de Panton hautement minéralisé, et toutes les indications suggèrent qu'il a le potentiel d'être un environnement riche en sulfures de Ni-Cu."

Zoo Digital Group PLC - Fournisseur de services de sous-titrage, de doublage et de localisation de médias basé à Sheffield - acquiert une participation de 30 % dans la société de doublage et de localisation AM Group pour un montant de 825 000 euros. Cet investissement marque l'expansion continue de l'entreprise dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. AM Group servira de centre principal pour ses activités en Espagne et au Portugal. En 2022, AM Group a généré un bénéfice avant impôts de 352 000 euros.

Argo Blockchain PLC - Mineur de cryptomonnaies basé à Londres - Mine 144 bitcoins ou équivalents bitcoins au cours du mois d'avril, soit environ 4,8 équivalents bitcoins par jour. Cela représente une baisse de 8 % par rapport à mars. L'entreprise explique que cela est principalement dû à une augmentation de la difficulté moyenne du réseau au cours du mois d'avril. Au 30 avril, l'entreprise détenait 83 bitcoins ou équivalents.

Arrow Exploration Corp - Explorateur de pétrole colombien - Le puits Carrizales Norte-1 a été foré sur le bloc Tapir dans le bassin de Llanos en Colombie. Le puits sera foré jusqu'à une profondeur mesurée de 9 205 pieds. Il cible une grande structure à trois voies liée à des failles, avec de multiples objectifs de réservoirs de haute qualité. Marshall Abbot, directeur général, déclare : "Le succès de ce puits pourrait se traduire par une production et des réserves supplémentaires, ainsi que par la création d'une nouvelle zone centrale pour Arrow. Si le puits CN-1 s'avère commercialement fructueux, l'appareil de forage sera immédiatement déplacé pour forer le puits CN-2, qui devrait être foré au début du mois de juin.

