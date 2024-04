Landsea Green Management Ltd, anciennement Landsea Green Properties Co Ltd, est une société holding d'investissement principalement engagée dans le développement et la vente de biens immobiliers résidentiels. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le secteur du développement et de la vente de propriétés en Chine continentale est engagé dans le développement et la vente de propriétés résidentielles en Chine, y compris des projets immobiliers tels que xihua mansion, le mansion, mer de fleus, et d'autres. Le secteur de la promotion et de la vente de biens immobiliers aux États-Unis (US) s'occupe de la promotion et de la vente de biens immobiliers résidentiels aux États-Unis. Le secteur des services de gestion fournit des services de gestion de développement de projets. Le secteur de l'investissement dans l'immobilier de bureau se consacre à l'investissement dans l'immobilier de bureau et aux activités de location.

Secteur Développement et opérations immobilières