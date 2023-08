Landsea Homes Corporation, anciennement LF Capital Acquisition Corp, est une entreprise de construction de maisons. La société conçoit et construit des maisons et des communautés planifiées. Elle construit également des maisons de banlieue, des maisons unifamiliales isolées et attachées et des immeubles de moyenne et grande hauteur. Elle développe des maisons et des communautés à New York, Boston, New Jersey, Arizona, Floride, Texas et dans toute la Californie dans la Silicon Valley, Los Angeles et le comté d'Orange.

Secteur Développement et opérations immobilières