Landsea Homes Corporation est un constructeur de maisons résidentielles. Il conçoit, construit, commercialise et vend des maisons individuelles et mitoyennes en banlieue et en ville en Arizona, en Californie, au Colorado, en Floride, au Texas et dans la région métropolitaine de New York. Le marché de l'Arizona comprend des maisons individuelles d'entrée de gamme à Avondale, Buckeye, Chandler, Goodyear, Mesa, Phoenix, Queen Creek, Surprise et Tolleson. Le marché californien comprend des maisons individuelles et des maisons accolées dans les comtés d'Alameda, Contra Costa, Marin, San Joaquin et Santa Clara en Californie du Nord et dans les comtés de Los Angeles, Orange et San Bernardino en Californie du Sud. Le marché de la région métropolitaine de New York consiste en un projet de condominiums dans le quartier de Chelsea à New York City, New York. Le marché du Texas comprend des maisons individuelles et une communauté planifiée autour d'Austin. Le marché du Colorado se concentre sur les communautés d'entrée de gamme et de première installation avec de nouvelles maisons individuelles à Mead et Brighton.

Secteur Développement et opérations immobilières