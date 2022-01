Landstar System, Inc. : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance 05/01/2022 | 09:40 Jordan Dufee 05/01/2022 | 09:40 achat En attente

Cours d'entrée : 180.38$ | Objectif : 210$ | Stop : 160$ | Potentiel : 16.42% Le titre Landstar System, Inc. évolue à proximité d'une zone de résistance majeure dont le franchissement libérerait un nouveau potentiel et une hausse de la volatilité. Nous anticipons ce scénario.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 210 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 49% à l'horizon 2023.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Sous-secteur Camion de marchandise Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LANDSTAR SYSTEM, INC. -0.49% 6 874 OLD DOMINION FREIGHT LINE, .. -0.95% 40 827 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICE.. -1.25% 21 807 TFI INTERNATIONAL INC. -1.18% 10 264 SAIA, INC. -6.60% 8 340 WERNER ENTERPRISES, INC. 1.55% 3 237 SANKYU INC. 1.05% 2 429 DEPPON LOGISTICS CO.,LTD. 1.76% 1 667 MARTEN TRANSPORT, LTD. 3.67% 1 476 - STEF 0.39% 1 432 HEARTLAND EXPRESS, INC. -0.42% 1 341

Données financières USD EUR CA 2021 6 389 M - 5 655 M Résultat net 2021 371 M - 329 M Tréso. nette 2021 73,3 M - 64,9 M PER 2021 18,5x Rendement 2021 0,48% Capitalisation 6 874 M 6 874 M 6 084 M VE / CA 2021 1,06x VE / CA 2022 1,03x Nbr Employés 1 320 Flottant 55,4% Prochain événement sur LANDSTAR SYSTEM, INC. 06/01/22 Détachement de dividende Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Cloture 180,38 $ Objectif de cours Moyen 173,27 $ Ecart / Objectif Moyen -3,94% Dirigeants et Administrateurs James B. Gattoni President, Chief Executive Officer & Director Federico L. Pensotti Chief Financial Officer, CAO & Vice President Diana Mather Murphy Non-Executive Chairman Rick Coro Chief Information Officer & Vice President Joseph J. Beacom Chief Operating & Safety Officer, VP