Landstar System, Inc. (Landstar) est un fournisseur de solutions intégrées de gestion du transport qui ne possède pas d'actifs. La société exerce ses activités par le biais de deux secteurs d'exploitation : le secteur de la logistique du transport et le secteur de l'assurance. Le segment de la logistique du transport fournit une gamme de solutions intégrées de gestion du transport. Les services de transport proposés par la société comprennent le transport de charges complètes et de charges partielles, le transport intermodal ferroviaire, le fret aérien, le fret maritime, la livraison terrestre et aérienne accélérée de marchandises à délai de livraison critique, le transport lourd/spécialisé, le transport transfrontalier États-Unis-Canada et États-Unis-Mexique, le transport intra-Mexique, le transport intra-Canada, le fret de projet et le courtage en douane. Le secteur de l'assurance de la compagnie se compose de Signature Insurance Company (Signature), une filiale d'assurance offshore en propriété exclusive, et de Risk Management Claim Services, Inc. Le secteur de l'assurance propose des services de gestion des risques et des sinistres à certaines des filiales d'exploitation de Landstar.

Secteur Frêt au sol et logistique