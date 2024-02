LANGOLD REAL ESTATE CO. LTD, anciennement WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO. LTD, est une société chinoise principalement engagée dans le développement et l'exploitation de biens immobiliers. La société est principalement engagée dans la vente de propriétés. Elle est également impliquée dans la location et la gestion de propriétés, l'exploitation d'hôtels et d'autres activités. La société exerce ses activités sur le marché national, avec pour principal marché Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine.

Secteur Développement et opérations immobilières