Les actions sri-lankaises dégringolent lors de la pire session en cinq mois

Les actions sri lankaises ont enregistré mardi leur pire séance depuis fin avril, les valeurs industrielles, financières et énergétiques ayant tiré le marché vers le bas pour la quatrième journée consécutive.

* L'indice CSE All-Share s'est opposé à une reprise plus large des actions mondiales pour clôturer en baisse de 4,28 % à 9 237,05, son plus bas niveau depuis le 1er septembre.

* La banque centrale du Sri Lanka devrait maintenir ses taux d'intérêt jeudi dans le but de maîtriser l'inflation, qui reste obstinément élevée malgré une forte contraction de l'économie touchée par la crise.

* L'indice de référence S&P SL20 a chuté de 5 % plus tôt dans la journée, déclenchant un arrêt temporaire des échanges.

* La Bourse de Colombo a interrompu les échanges pendant cinq minutes à partir de 0441 GMT et a organisé une séance de vente aux enchères pendant 25 minutes à partir de 0446 GMT avant de reprendre les échanges réguliers.

* Les indices avaient également glissé lundi après que le Sri Lanka ait réduit de manière inattendue ses prix de l'essence de 40 roupies au cours du week-end.

* Les conglomérats Expolanka Holdings Plc et l'unité locale d'Indian Oil Corp Lanka IOC ont pesé le plus sur l'indice, dégringolant respectivement de 8,8 % et 12,2 %.

* Le volume des transactions sur l'indice CSE All-Share a augmenté à 188,2 millions d'actions mardi, contre 125,4 millions lors de la session précédente.

* Le chiffre d'affaires du marché des actions s'est élevé à 4,54 milliards de roupies sri-lankaises (12,7 millions de dollars), soit bien plus que les 2,54 milliards de roupies de la session précédente, selon les données de la bourse.

* Les investisseurs étrangers ont été des acheteurs nets sur le marché des actions, achetant 62,6 millions de roupies d'actions, tandis que les investisseurs nationaux ont été des vendeurs nets, se débarrassant de 4,50 milliards de roupies d'actions, selon les données.

* Pour un rapport sur les marchés mondiaux, cliquez (1 $ = 358,5000 roupies sri-lankaises) (Reportage d'Anuran Sadhu à Bengaluru ; Montage de Savio D'Souza)