Lankem Ceylon PLC est engagée dans la fabrication et la distribution de produits chimiques, de peintures et de produits de consommation. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Trading Consumer Products, Trading Industrial Products, Leisure et Others. Le segment Trading Consumer Products est engagé dans la fabrication, la vente et la distribution de produits de consommation. Le segment Trading Industrial Products s'occupe de la fabrication, de la vente et de la distribution de produits industriels. Le segment Loisirs est engagé dans la propriété et l'exploitation d'hôtels de villégiature. Le segment Autres comprend des projets spéciaux et d'autres services. Les domaines d'activité de la société sont axés sur divers secteurs, tels que les intrants agricoles, la lutte contre les parasites, les loisirs, l'emballage, les produits chimiques industriels, les hôtels, les revêtements de sol industriels, les ingrédients pour l'alimentation humaine et animale, les plantations et les revêtements routiers. Les filiales de la société comprennent Lankem Paints Ltd, Lankem Consumer Products Ltd, Lankem Chemicals Ltd, Lankem Agrochemicals Ltd, SunAgro LifeScience Ltd et Lankem Research Ltd.

