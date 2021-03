LANSON-BCC : affiche sa résilience

Champagne pour tout le monde ! Lanson-BCC bondit de 6% à 21,20 euros après des résultats annuels résistants dans un contexte de crise sanitaire mondiale et avec un prix du raisin en hausse. Le groupe composé de huit Maisons productrices de vins de Champagne a limité les dégâts grâce à sa marque moyen-haut de gamme Lanson, qui a renforcé ses parts de marché au Royaume Uni, premier débouché export des vins de Champagne, et au grand export.



La Maison Boizel a a enregistré des performances positives auprès de sa clientèle " B to C ". Les autres marques plus ou moins premium (Philipponnat, De Venoge, Besserat de Bellefon) ont été frappées par la fermeture des restaurants et du tourisme tandis que les deux Maisons les plus présentes en grande distribution, Chanoine Frères et Maison Burtin, ont enregistré des chiffres en retrait dus à la grande difficulté de répercuter les hausses excessives des prix du raisin ces dernières années.



Malgré des vents adverses, Lanson-BCC est resté dans le vert. Son résultat net s'est élevé à 6,39 millions, en baisse de 36,8 %. Le résultat opérationnel atteint 13,42 millions, en repli de 23,9 %.



Cette évolution s'explique principalement par la baisse des volumes enregistrée sur la plupart des marchés et la trop forte hausse du prix du raisin sur ces 10 dernières années.



La réduction de près de 15% de l'ensemble de ses charges de personnel et des charges externes n'ont pas absorbé en totalité la baisse de l'activité et la hausse des coûts.

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint à 223,12 millions, en baisse de 10,9%. En faisant abstraction de la filiale de courtage dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé est de 219,74 millions, en repli de 10,7%.



Le groupe a donc surperformé le marché du champagne qui a chuté de 16,7% à 4,2 milliards d'euros.



En termes de perspectives, Lanson-BCC entend maintenir le cap de sa stratégie à long terme de développement en valeur, malgré le coup de frein dû au choc de la pandémie. Son ambition est renforcer son positionnement dans l'univers des vins haut de gamme, un segment de marché porteur et plus rentable.



Preuve de sa confiance, Lanson-BCC reprend le paiement du dividende après une année blanche. Il versera 0,2 euro par action. Le groupe rappelle que comme c'est le cas depuis 2006, l'essentiel du résultat, soit 78 %, est capitalisé afin de lui donner les moyens de son développement et continuer à améliorer son " gearing ".



Au 31 décembre 2020, ce ratio d'endettement se situait à 1,82, soit à un niveau normal en Champagne en raison de l'importance du stock en vieillissement.