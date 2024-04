Champagne Chanoine Frères

Maison fondée en 1730

Fondée en 1730, CHANOINE FRERES est la seconde plus ancienne Maison de Champagne. Depuis sa fondation par Pierre Chanoine, l'esprit artisanal et fraternel se retrouve dans le Champagne CHANOINE FRERES, maintenant installée à Reims sur un site à la fois moderne et qualitatif.

Près de 300 ans après, l'attachement familial et le sens de la transmission demeurent intacts et essentiels. Aujourd'hui repositionné autour d'une gamme unique de 6 cuvées directement inspirées de son étiquette originelle, CHANOINE FRERES entame un travail de reconquête et ambitionne de développer ses ventes à parts égales entre la Grande Distribution française et des marchés exports historiques.

TSARINE est devenue une marque emblématique en moins de 30 ans grâce au savoir-faire de la Maison mère CHANOINE et à son flacon original, modèle unique et protégé.

Chez Champagne TSARINE nous croyons que l'élégance va au-delà de la simple apparence. C'est un état d'esprit, un véritable art de vivre. Autour d'une gamme plus courte lancée mi 2024, TSARINE se repositionne sur son marché domestique et ouvre de nouveaux débouchés à l'export avec pour ligne directrice d'être le Champagne de celles et ceux qui aiment l'élégance sous toutes ses formes.

Enguerrand BAIJOT

Président / Chanoine Frères

Champagne Boizel

Maison fondée en 1834 à Épernay

Située sur l'Avenue de Champagne à Epernay, cœur de la Champagne historique, la Maison Boizel se consacre depuis 1834 à l'élaboration de cuvées réputées pour leur élégance, leur finesse et leur équilibre. Elle inscrit son développement dans la passion du Champagne et le respect des valeurs familiales qui ont façonné son identité.

En France, la Maison Boizel distribue ses vins en vente directe, auprès d'amateurs fidélisés grâce à un marketing novateur et à l'attention portée à la relation client. A l'international, ses cuvées sont commercialisées auprès du secteur traditionnel, notamment cavistes et restaurants.

2023 a été une étape importante dans la nouvelle dynamique de la Maison. Sa nouvelle identité et sa nouvelle gamme ont été dévoilées, matérialisant ainsi le travail de fond effectué sur les vins depuis quelques années et confirmant l'image de qualité de ses Champagnes.

Le lancement de la nouvelle version de sa cuvée iconique Joyau a été un succès grâce à de nouveaux partenariats de distribution renforçant sa position dans l'univers des grands vins, notamment via la Place de Bordeaux.