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    ALLAN   FR0004027068

LANSON-BCC

(ALLAN)
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18:25LANSON BCC : Document AMF CP. 2022DD855515
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01/07LANSON-BCC : Déclaration Dirigeants-Acquisition
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Lanson BCC : Document AMF CP. 2022DD855515

01/08/2022 | 18:25
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2022DD855515

01 août 2022

FR0004027068 - DD152646

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC personne morale liée à BRUNO PAILLARD, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LANSON-BCC

LEI : 969500PURM50147M9E95

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 29 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0004027068

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 29.0000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

PRIX UNITAIRE : 29.0000 Euro

VOLUME : 200.0000

PRIX UNITAIRE : 28.8980 Euro

VOLUME : 196.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 28.9917 Euro

VOLUME : 2 396.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Lanson-BCC SA published this content on 01 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 August 2022 16:24:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 19,7 M 20,2 M -
Dette nette 2022 478 M 492 M -
PER 2022 9,67x
Rendement 2022 2,05%
Capitalisation 205 M 209 M -
VE / CA 2022 2,37x
VE / CA 2023 2,27x
Nbr Employés 492
Flottant 12,7%
Graphique LANSON-BCC
Durée : Période :
Lanson-BCC : Graphique analyse technique Lanson-BCC | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LANSON-BCC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 29,00 €
Objectif de cours Moyen 37,00 €
Ecart / Objectif Moyen 27,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bruno Rémi Paillard Chairman & Chief Executive Officer
Nicolas Roulleaux Dugage CFO, Secretary & Director-Administration
Michel Shapira Independent Director
Michaela Merk Independent Director
Philippe Jules Baijot Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LANSON-BCC2.11%209
TREASURY WINE ESTATES LIMITED-1.05%6 172
THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC.-21.42%2 108
VIÑA CONCHA Y TORO S.A.-7.47%991
C&C GROUP PLC-14.86%941
DELEGAT GROUP LIMITED-19.01%729