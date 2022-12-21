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    ALLAN   FR0004027068

LANSON-BCC

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Lanson BCC : Document AMF CP. 2022DD877001

21/12/2022 | 19:25
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2022DD877001

20 décembre 2022

FR0004027068 - DD154637

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile personne morale liée à BRUNO PAILLARD, Président Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LANSON-BCC

LEI : 969500PURM50147M9E95

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0004027068

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 31.3000 Euro

VOLUME : 27.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 31.3000 Euro

VOLUME : 27.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Lanson-BCC SA published this content on 21 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 December 2022 18:22:08 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 24,4 M 25,9 M -
Dette nette 2022 491 M 522 M -
PER 2022 9,38x
Rendement 2022 2,59%
Capitalisation 225 M 239 M -
VE / CA 2022 2,42x
VE / CA 2023 2,39x
Nbr Employés 492
Flottant 6,60%
Graphique LANSON-BCC
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Tendances analyse technique LANSON-BCC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 2
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Objectif de cours Moyen 38,00 €
Ecart / Objectif Moyen 18,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Nicolas Roulleaux Dugage CFO, Secretary & Director-Administration
Michel Shapira Independent Director
Michaela Merk Independent Director
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LANSON-BCC13.03%239
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