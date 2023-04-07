Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Lanson-BCC
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALLAN   FR0004027068

LANSON-BCC

(ALLAN)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  15:56:03 06/04/2023
35.60 EUR   +0.28%
18:15Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD893485
PU
06/04Lanson Bcc : Brochure institutionnelle 2022
PU
05/04Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD892891
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Lanson BCC : Document AMF CP. 2023DD893485

07/04/2023 | 18:15
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD893485

06 avril 2023

FR0004027068 - DD156091

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BRUNO PAILLARD, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LANSON-BCC

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0004027068

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 35.0000 Euro

VOLUME : 6 050.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 35.0000 Euro

VOLUME : 6 050.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Lanson-BCC SA published this content on 07 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 April 2023 16:14:05 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur LANSON-BCC
18:15Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD893485
PU
06/04Lanson Bcc : Brochure institutionnelle 2022
PU
05/04Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD892891
PU
05/04Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD892883
PU
05/04Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD893154
PU
04/04Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD892848
PU
04/04Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD892828
PU
04/04Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD892839
PU
28/03Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD891429
PU
28/03Lanson Bcc : Document AMF CP. 2023DD891427
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur LANSON-BCC
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 289 M 316 M -
Résultat net 2022 25,4 M 27,7 M -
Dette nette 2022 471 M 515 M -
PER 2022 11,1x
Rendement 2022 2,44%
Capitalisation 249 M 272 M -
VE / CA 2022 2,49x
VE / CA 2023 2,44x
Nbr Employés 492
Flottant 6,60%
Graphique LANSON-BCC
Durée : Période :
Lanson-BCC : Graphique analyse technique Lanson-BCC | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LANSON-BCC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 35,60 €
Objectif de cours Moyen 40,00 €
Ecart / Objectif Moyen 12,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bruno Rémi Paillard Chairman & Chief Executive Officer
Nicolas Roulleaux Dugage CFO, Secretary & Director-Administration
Michel Shapira Independent Director
Michaela Merk Independent Director
Philippe Jules Baijot Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LANSON-BCC11.95%272
TREASURY WINE ESTATES LIMITED-3.45%6 322
THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC.-8.63%1 744
VIÑA CONCHA Y TORO S.A.-8.14%895
C&C GROUP PLC-11.24%757
LAURENT-PERRIER-15.67%729
1 Zonebourse vaut mieux que 1000 Influenceurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer