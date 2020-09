Lanson BCC : Rapport financier semestriel 2020 0 10/09/2020 | 17:54 Envoyer par e-mail :

LANSON - BCC Société Anonyme au capital de 71 099 100 € Siège social : Allée du Vignoble - 51100 REIMS 389 391 434 RCS REIMS RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Monsieur Bruno PAILLARD Président Directeur Général 2. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2020 Activité et résultats de premier semestre Le Groupe LANSON-BCC annonce ses résultats du premier semestre 2020 et affiche un résultat net de - 2,57 M€, alors que le premier semestre ne représente qu'environ un tiers des ventes mais la moitié des charges. Malgré la contraction des volumes liée aux confinements mondiaux dans le contexte de pandémie de Covid 19, le Groupe familial LANSON-BCC poursuit avec persévérance sa stratégie de valeur. Les faits marquants En volume, pour l'ensemble de la Champagne, les expéditions du premier semestre 2020 s'inscrivent en baisse de 29,4 %. Le premier semestre 2019 était à - 3,1 %. Le marché français (45,4 % des volumes expédiés) enregistre un repli de 29,2 % contre - 6 % au premier semestre 2019. Les autres pays de l'Union européenne (- 31,1 % ; 24,6 % des volumes expédiés) et les pays tiers (- 28,2 % ; 30 % des volumes expédiés) subissent, de la même manière, la crise sanitaire et ses lourdes conséquences économiques. Source CIVC Dans ce contexte, les ventes de nos Maisons sont très affectées, en France comme à l'export, vers l'hôtellerie, la restauration, le travel retail, l'évènementiel… Cependant, la bonne tenue des ventes à distance (B to C) ainsi que d'importantes expéditions vers la grande distribution européenne, correspondant peut-être à une anticipation de leurs besoins, ont permis de limiter le retrait de l'activité de notre Groupe. 1 Le compte de résultat consolidé Normes IFRS - en M€ S1 2020 S1 2019 chiffre d'affaires 74,13 79,47 résultat opérationnel -1,57 0,13 résultat financier -1,81 -1,93 résultat net -2,57 -1,18 Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2020 s'élève à 74,13 M€ contre 79,47 M€, en baisse de 6,7 %, après un repli de - 9,9 % pour le premier semestre 2019. En faisant abstraction de la filiale de courtage dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé s'élève pour le premier semestre 2020 à 73,45 M€ contre 77,94 M€ au premier semestre 2019 (- 5,8 %). La part du chiffre d'affaires réalisé à l'export est de 50,2 % au 30 juin 2020 contre 47,6 % au 30 juin 2019. Le résultat opérationnel (ROP) s'établit à - 1,57 M€ contre 0,13 M€ au premier semestre 2019. A un effet volume pénalisant s'ajoutent un effet prix-mix globalement défavorable ainsi qu'une hausse du prix de revient des bouteilles commercialisées durant la période, principalement en raison de l'augmentation du prix du raisin. Il convient de préciser : Les charges de personnel s'élèvent à 14,78 M€ contre 15,83 M€, - 6,7% , en raison d'une baisse de l'effectif moyen (- 16) et d'une indemnité de 361 K€ liée aux mesures de chômage partiel (IAS 20 subventions).

Une provision complémentaire de 622 K€ a été comptabilisée en « autres charges opérationnelles » au titre d'une réclamation du RSI concernant la C3S. Le résultat financier s'établit à - 1,81 M€ contre - 1,93 M€ soit une amélioration de 6,2 %. Le résultat net s'établit à - 2,57 M€ contre - 1,18 M€ au 30 juin 2019. Le bilan consolidé Les capitaux propres s'élèvent à 281,80 M€ contre 277,20 M€ au 30 juin 2019. La dette financière nette s'élève à 545,21 M€ contre 547,18 M€ au 30 juin 2019. Elle concerne à 88 % le vieillissement d'un stock de vins de plus de 4,5 ans en moyenne, partie intégrante du processus d'élaboration qualitative des vins de Champagne. La baisse de près de 22 % du rendement de la vendange 2020 (8.000 Kgs / ha contre 10.200 Kgs / ha en 2019), même si elle affectera la rentabilité de nos propres vignobles, permettra une adaptation progressive des stocks de notre Groupe à ses besoins à venir. Le gearing s'établit à 1,93 contre 1,97 au 30 juin 2019. Perspectives En raison de la saisonnalité traditionnelle des ventes de Champagne et des incertitudes sanitaires, ces résultats ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'exercice. En l'absence de visibilité sur la fin de l'année, notre Groupe ne publie pas de prévisionnel pour l'ensemble de l'exercice mais rappelle que le poids du dernier trimestre de l'année civile représente historiquement près de 50 % des ventes. 2 Informations complémentaires Les comptes consolidés semestriels ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes (Grant Thornton et KPMG). Le rapport financier semestriel arrêté le 10 septembre 2020 par le Conseil d'administration est disponible sur le site du Groupe : www.lanson-bcc.com. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 sera communiqué le jeudi 28 janvier 2021, après Bourse. 3 3. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES AU 30 JUIN 2020 Comptes consolidés résumés au 30 juin 2020 Compte de résultat consolidé en milliers d'euros (sauf résultat par action) Notes 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Chiffre d'affaires 19 74 126 79 474 250 289 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis ( 13 384) ( 5 023) 13 507 Achats consommés ( 31 357) ( 38 804) ( 170 872) Marge brute 29 385 35 647 92 924 Charges externes 20 ( 9 981) ( 13 223) ( 30 154) Charges de personnel 21 ( 14 420) ( 15 835) ( 33 454) Impôts et taxes ( 2 704) ( 2 917) ( 4 411) Dotation aux amortissements 5-6 ( 3 678) ( 3 550) ( 7 388) Dotation/reprise nette aux provisions et dépréciations ( 291) ( 75) ( 92) Autres produits d'exploitation 22 746 479 981 Autres charges d'exploitation 22 ( 89) ( 336) ( 745) Résultat opérationnel courant ( 1 032) 190 17 661 Autres produits opérationnels 23 170 90 254 Autres charges opérationnelles 23 ( 712) ( 146) ( 289) Résultat opérationnel ( 1 574) 134 17 626 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 201 38 470 Coût de l'endettement financier brut ( 1 882) ( 1 893) ( 3 838) Autres charges financières ( 129) ( 74) ( 159) Coût de l'endettement financier net ( 1 810) ( 1 929) ( 3 527) Impôts sur les résultats 24 859 614 ( 4 172) Quote-part de résultat des Sociétés mises en équivalence ( 47) 2 184 Résultat net des sociétés consolidées ( 2 572) ( 1 179) 10 111 . part du groupe ( 2 572) ( 1 179) 10 109 . part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle NS NS 2 Résultat par action en euros : Résultat net par action de base part du groupe -0,36 -0,17 1,42 Nombre moyen d'actions retenu pour le calcul 12 7 098 744 7 101 320 7 101 069 Résultat net par action dilué part du groupe -0,36 -0,17 1,42 Nombre moyen d'actions retenu pour le calcul 12 7 109 910 7 109 910 7 109 910 4 3.1.2. Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres en milliers d'euros Notes 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Résultat net des sociétés consolidées ( 2 572) ( 1 179) 10 111 Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net : Ecarts de conversion bruts ( 476) ( 47) 359 Impôt différé sur écarts de conversion 123 11 ( 93) Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net : Ecarts actuariels sur avantages au personnel brut 14 ( 18) ( 2 566) ( 3 245) Impôt différé sur écarts actuariels des avantages au personnel 5 662 827 Variation de valeur des terres à vignes brute 6 ( 3 906) ( 591) Impôt différé sur variation de valeur des terres à vignes 1 009 152 Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ( 3 264) ( 1 940) ( 2 591) Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ( 5 836) ( 3 119) 7 520 - part du groupe ( 5 836) ( 3 119) 7 518 - part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle NS NS 2 5 3.1.3. Bilan consolidé en milliers d'euros Notes 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Ecarts d'acquisition 5 50 077 50 077 50 077 Marques et autres immobilisations incorporelles 5 69 228 69 265 69 254 Immobilisations corporelles 6 208 972 213 062 213 464 Titres mis en équivalence 7 8 147 8 105 8 303 Actifs financiers non courants 7 2 160 2 209 2 057 Actifs d'impôt différé 8 85 107 111 Actif non courant 338 669 342 825 343 266 Stocks et en-cours 9 542 293 538 379 555 663 Créances clients 10 37 116 41 855 91 940 Autres actifs courants 10 20 312 25 236 22 545 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 12 425 4 211 10 179 Actif courant 612 146 609 681 680 327 Total de l'actif 950 815 952 506 1 023 593 Capital 12 71 099 71 099 71 099 Primes d'émission 1 781 1 781 1 781 Ecart de réévaluation 6 48 025 51 361 50 922 Réserves consolidées 163 470 154 088 153 906 Résultat ( 2 572) ( 1 179) 10 109 Capitaux propres Groupe 12 281 803 277 150 287 817 Participations ne donnant pas le contrôle 30 52 34 Total capitaux propres 12 281 833 277 202 287 851 Provisions non courantes 13 2 116 1 563 1 585 Provisions pour avantages au personnel 14 19 758 19 018 19 371 Dettes financières non courantes affectées aux stocks 15 270 820 226 380 272 320 Autres dettes financières non courantes 15 58 104 56 828 53 735 Passifs d'impôt différé 16 17 220 18 509 18 432 Passif non courant 368 018 322 298 365 443 Dettes financières courantes affectées aux stocks 15 211 069 243 617 207 708 Autres dettes financières courantes 15 17 641 24 571 20 798 Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation 17 57 359 69 245 126 101 Dettes d'impôts 4 354 5 184 2 423 Autres passifs courants 17 10 542 10 389 13 269 Passif courant 300 965 353 006 370 299 Total du passif et des capitaux propres 950 815 952 506 1 023 593 6 3.1.4. Tableau de variation des capitaux propres consolidés Au 30 juin 2019 : Réserves et Gains et pertes Capitaux Participations Nombre Primes Actions comptabilisés Total capitaux Capital résultats propres part du ne donnant pas d'actions d'émission propres directement en propres consolidés Groupe le contrôle en milliers d'euros capitaux propres - Capitaux propres clôture 2018 7 109 910 71 099 1 781 ( 14) 185 117 25 819 283 800 54 283 854 Résultat net ( 1 179) ( 1 179) ( 2) ( 1 181) Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ( 1 940) ( 1 940) ( 1 940) Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ( 1 179) ( 1 940) ( 3 119) ( 2) ( 3 121) Opérations sur capital Opérations sur titres auto-détenus 68 68 68 Dividendes versés (hors actions propres) ( 3 550) ( 3 550) ( 3 550) Autres mouvements ( 49) ( 49) ( 49) Capitaux propres clôture 30 juin 2019 7 109 910 71 099 1 781 54 180 339 23 879 277 150 52 277 202 Au 31 décembre 2019 : Réserves et Gains et pertes Capitaux Participations ne Nombre Primes Actions comptabilisés Total capitaux Capital résultats propres part du donnant pas le d'actions d'émission propres directement en propres consolidés Groupe contrôle Au 31 décembre, en milliers d'euros capitaux propres - Capitaux propres clôture 2018 7 109 910 71 099 1 781 ( 14) 185 117 25 819 283 800 54 283 854 Résultat net de l'exercice 10 109 10 109 2 10 111 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ( 2 591) ( 2 591) ( 2 591) Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 10 109 ( 2 591) 7 518 2 7 520 Opérations sur capital Opérations sur titres auto-détenus 24 24 24 Dividendes versés (hors actions propres) ( 3 550) ( 3 550) ( 3 550) Rachat de titres des sociétés intégrées 22 22 ( 22) Autres mouvements 4 4 4 Capitaux propres clôture 2019 7 109 910 71 099 1 781 32 191 679 23 228 287 817 34 287 851 Au 30 juin 2020 : Réserves et Gains et pertes Capitaux Participations Nombre Primes Actions comptabilisés ne donnant Total capitaux Capital résultats propres part d'actions d'émission propres directement en pas le propres consolidés du Groupe capitaux propres contrôle en milliers d'euros - Capitaux propres clôture 2019 7 109 910 71 099 1 781 32 191 679 23 228 287 817 34 287 851 Résultat net ( 2 572) ( 2 572) ( 2 572) Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ( 3 264) ( 3 264) ( 3 264) Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ( 2 572) ( 3 264) ( 5 836) ( 5 836) Opérations sur capital Opérations sur titres auto-détenus ( 68) ( 68) ( 68) Dividendes versés (hors actions propres) Autres mouvements ( 110) ( 110) ( 4) ( 114) Capitaux propres clôture 30 juin 2020 7 109 910 71 099 1 781 ( 146) 189 107 19 964 281 803 30 281 833 7 3.1.5. Tableau des flux de trésorerie consolidée en milliers d'euros Notes 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Résultat net des sociétés consolidées ( 2 572) ( 1 179) 10 111 Elimination du résultat des sociétés mises en équivalence, net des dividendes reçus 48 ( 2) ( 184) Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions (hors actif courant) 3 949 3 195 5 933 Dotations aux amortissements des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 6 603 599 1 362 Plus et moins values de cession 4 ( 70) ( 3) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier 2 032 2 543 17 219 Coût de l'endettement financier brut 1 880 1 940 3 838 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 24 ( 859) ( 614) 4 172 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôts 3 053 3 869 25 229 Impôts versés 64 ( 938) ( 4 521) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : 1 175 ( 11 087) ( 19 358) - variation des stocks et en-cours 13 282 3 776 ( 13 438) - variation des créances clients et autres débiteurs 56 824 66 324 19 618 - variation des fournisseurs et autres créditeurs ( 68 931) ( 81 187) ( 25 536) Flux net de trésorerie lié à l'activité (A) 4 292 ( 8 156) 1 350 Incidence des varations de périmètre de consolidation - - ( 8) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 5-6 ( 2 844) ( 5 232) ( 9 260) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières - 5 14 Variation des immobilisations financières ( 130) ( 226) ( 187) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 76 43 67 Subventions d'investisssement reçues 32 - - Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B) ( 2 866) ( 5 410) ( 9 374) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - ( 3 550) ( 3 550) Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées ( 1) ( 1) ( 2) Acquisitions et cessions d'actions LANSON-BCC 12 ( 68) 68 24 Encaissements liés aux nouveaux emprunts 14 936 26 476 40 008 Remboursements d'emprunts ( 14 631) ( 12 824) ( 20 079) Remboursements des dettes de location 6 ( 603) ( 599) ( 1 362) Intérêts financiers versés ( 1 884) ( 1 946) ( 3 838) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C) ( 2 251) 7 624 11 201 Incidence des variations des cours des devises (D) ( 49) ( 8) 55 Variation de la trésorerie nette (A + B + C + D) ( 874) ( 5 950) 3 230 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice (E) 9 864 6 634 6 634 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice (A + B + C + D + E) 11 8 990 684 9 864 La « Trésorerie nette » prise en compte pour l'établissement du Tableau des Flux de Trésorerie consolidé se compose : de la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » (cf. note 11) qui inclut : o les disponibilités, o les titres détenus aux fins de transaction sans risque et les SICAV monétaires ; sous déduction des concours bancaires et des comptes courants financiers créditeurs, compris dans les dettes financières courantes (cf. notes 11 et 15). Les renouvellements de crédits de vieillissement sont présentés nets des remboursements.

o les titres détenus aux fins de transaction sans risque et les SICAV monétaires ;

Note 1 Principes et méthodes comptables Note 2 Faits marquants de la période Note 3 Evolution du référentiel comptable Note 4 Variations de périmètre Note 5 Ecarts d'acquisition, marques et autres immobilisations incorporelles Note 6 Immobilisations corporelles Note 7 Titres mis en équivalence et actifs financiers non courants Note 8 Actifs d'impôt différé Note 9 Stocks et en-cours Note 10 Créances clients et autres actifs courants Note 11 Trésorerie et équivalents de trésorerie Note 12 Capitaux propres Note 13 Provisions non courantes Note 14 Provisions pour avantages au personnel Note 15 Dette financière Note 16 Passifs d'impôt différé Note 17 Fournisseurs et autres passifs courants Note 18 Autres engagements hors bilan et passifs éventuels Note 19 Répartition du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique Note 20 Charges externes Note 21 Charges de personnel Note 22 Autres produits et charges d'exploitation Note 23 Autres produits et charges opérationnels Note 24 Impôts sur les résultats Note 25 Parties liées Note 26 Évènements postérieurs à la clôture Note 27 Liste des sociétés consolidées 9 Les montants sont exprimés en milliers d'euros sauf mention contraire. Note 1 Principes et méthodes comptables Les comptes consolidés résumés du premier semestre 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 10 septembre 2020. Ils sont établis en conformité avec le référentiel IFRS et plus particulièrement la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire et les normes et interprétations comptables internationales (IAS/IFRS) adoptées dans l'Union Européenne et applicables au 30 juin 2020. Les comptes consolidés semestriels résumés n'incluent pas toutes les informations requises lors de l'établissement de comptes consolidés annuels et doivent être lus en corrélation avec les comptes consolidés annuels au 31 décembre 2019 disponibles sur le site internet de la société : www.lanson-bcc.com. Les comptes consolidés semestriels sont établis selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles retenues pour la préparation des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Le Groupe n'a pas anticipé de normes et interprétations dont l'application n'est pas obligatoire en 2020. En outre, la comparabilité des comptes semestriels et annuels peut être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe qui réalise sur la seconde partie de l'année un volume d'affaires supérieur à celui du premier semestre. Note 2 Faits marquants de la période Dans un environnement économique perturbé par la crise sanitaire liée au virus COVID- 19, le premier semestre 2020 a été marqué par : Une bonne résistance du Groupe, en particulier des ventes à distance et en grande distribution. La priorité absolue donnée à la santé et à la sécurité des collaborateurs. Un impact de la crise sur les ventes auprès du secteur de l'hôtellerie, restauration et cavistes. L'arrêt total des évènements et des salons professionnels partout dans le monde. La gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles et des investissements par les Maisons du Groupe. Effets de la pandémie de COVID-19 sur les comptes consolidés résumés Les mesures prises par les gouvernements afin de lutter contre la pandémie de la COVID- 19 ont perturbé les expéditions du Groupe Lanson BCC en France comme à l'étranger. Les impacts à court et moyen termes de la crise sanitaire ont été intégrés dans les nouveaux plans d'affaires et dans la gestion des engagements financiers. Le Groupe rappelle que près de 50% des facturations se font traditionnellement sur le

La priorité absolue donnée à la santé et à la sécurité des collaborateurs.

Un impact de la crise sur les ventes auprès du secteur de l'hôtellerie, restauration et cavistes.

L'arrêt total des évènements et des salons professionnels partout dans le monde.

La gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles et des investissements par les Maisons du Groupe. Effets de la pandémie de COVID-19 sur les comptes consolidés résumés Les mesures prises par les gouvernements afin de lutter contre la pandémie de la COVID- 19 ont perturbé les expéditions du Groupe Lanson BCC en France comme à l'étranger. Les impacts à court et moyen termes de la crise sanitaire ont été intégrés dans les nouveaux plans d'affaires et dans la gestion des engagements financiers. Le Groupe rappelle que près de 50% des facturations se font traditionnellement sur le dernier trimestre de l'année civile. Les mesures prises par le Groupe permettent notamment de conforter les points suivants : 10 La structure financière a été renforcée en concluant la levée d'autorisations de financements additionnels auprès des banques pour couvrir les éventuels besoins de trésorerie. Sur cette base, le financement et l'accès à la liquidité du Groupe sont assurés (cf. note 15).

La mise à jour des tests de dépréciation relatifs à la valorisation des actifs incorporels confirme la valeur de ces actifs au 30 juin 2020 (cf. note 5).

L'allongement du délai de rotation des stocks de vins en vieillissement lié à la baisse des ventes constatée au 2 ème trimestre 2020 est limité et sans incidence significative sur la valorisation des stocks au 30 juin 2020. Par ailleurs, le rendement de 8 000 kg par hectare fixé pour la vendange de 2020, inférieur aux rendements fixés pour les dernières vendanges, devrait permettre au Groupe d'ajuster progressivement le niveau de ses stocks à ses besoins.

trimestre 2020 est limité et sans incidence significative sur la valorisation des stocks au 30 juin 2020. Par ailleurs, le rendement de 8 000 kg par hectare fixé pour la vendange de 2020, inférieur aux rendements fixés pour les dernières vendanges, devrait permettre au Groupe d'ajuster progressivement le niveau de ses stocks à ses besoins. La politique constante du Groupe est de couvrir les créances clients au moyen d'une assurance-crédit. En conséquence, le risque de non-recouvrement des créances clients reste très réduit au 30 juin 2020 (cf. note 10).

assurance-crédit. En conséquence, le risque de non-recouvrement des créances clients reste très réduit au 30 juin 2020 (cf. note 10). La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause. Note 3 Evolution du référentiel comptable L'application des normes, amendements et interprétations entrés en vigueur au 1er janvier 2020 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe. Note 4 Variation de périmètre Au cours du 1er semestre 2020, comme au cours de l'exercice 2019, le Groupe n'a conclu aucune acquisition ou cession affectant le périmètre de consolidation. Note 5 Ecarts d'acquisition, marques et autres immobilisations incorporelles La variation des immobilisations incorporelles par catégorie d'immobilisation s'analyse de la façon suivante : 01/01/2020 Acquisitions Cessions Autres 30/06/2020 Valeurs brutes [en K€] mouvements Ecarts d'acquisition 50 077 50 077 Marques 68 764 68 764 Autres 2 594 3 2 597 Total brut ( a ) 121 433 3 - - 121 436 01/01/2020 Dotations Reprises Autres 30/06/2020 Amortissements et dépréciations [en K€] mouvements Ecarts d'acquisition - - Marques 681 681 Autres 1 420 29 1 449 Total amortissements et dépréciations ( b ) 2 101 29 - - 2 130 Valeur nette ( a )-( b ) 119 333 119 305 11 5.1 Ecarts d'acquisition Les écarts d'acquisition présentés au bilan s'analysent comme suit : Valeurs nette [en K€] Année d'acquisition 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Sous-groupe Maison Burtin 2006-2007-2008 44 950 44 950 44 950 Autres Maisons 1994-1997-1998-2003 5 127 5 127 5 127 Total écarts d'acquisition 50 077 50 077 50 077 5.2 Marques La valeur nette comptable des principales marques identifiées à l'actif est la suivante : [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Lanson 54 759 54 759 54 759 Besserat de Bellefon 11 106 11 106 11 106 Total sous-groupe Maison Burtin 65 865 65 865 65 865 Boizel 697 697 697 Autres marques 1 521 1 521 1 521 Total marques 68 083 68 083 68 083 5.3 Autres immobilisations incorporelles La rubrique « Autres » concerne principalement des indemnités sur acquisition de certains contrats d'approvisionnement, de résiliation de bail et des licences de logiciels. 5.4 Evaluation des actifs incorporels à durée de vie indéfinie Les marques et écarts d'acquisition ont fait l'objet d'un test annuel de perte de valeur au 31 décembre 2019. Compte tenu de la crise sanitaire liée au virus COVID-19 et de la baisse d'activité intervenues au 1er semestre 2020, le Groupe a procédé à une mise à jour des tests de dépréciation au 30 juin 2020 en retenant des hypothèses de marché dégradées en termes de volume d'affaires à court et moyen termes notamment pour la marque Lanson. Le test de dépréciation de la marque Lanson conduit à une valeur recouvrable des actifs incorporels dépassant la valeur nette comptable de ces actifs. Au 30 juin 2020, la variation des principales hypothèses des plans d'affaires pluriannuels de la marque Lanson ne conduit pas à une juste valeur des incorporels inférieure à la valeur nette comptable. Le Groupe estime que ses activités ne seront pas durablement et significativement affectées. Sur la base des tests de dépréciation réalisés par le Groupe au cours du 1er semestre 2020, aucune dépréciation d'écart d'acquisition, de marque ou d'autres immobilisations incorporelles n'est intervenue. 12 Note 6 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles présentées au bilan s'analysent comme suit : 01/01/2020 Acquisitions Cessions Autres 30/06/2020 Valeurs brutes [en K€] mouvements Terrains 9 131 73 ( 57) 9 147 Vignobles 140 348 241 - ( 3 785) 136 804 Constructions et agencements 83 890 455 761 85 106 Installations, matériels et outillages 100 622 896 ( 138) 1 083 102 463 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (baux ruraux, immobilier et matériels) 6 886 254 ( 226) 6 914 Autres immobilisations 13 050 1 176 ( 45) ( 1 894) 12 287 Total brut (a) 353 927 3 095 ( 409) ( 3 892) 352 721 La colonne « Autres mouvements » correspond essentiellement aux immobilisations en cours affectées dans les autres postes d'immobilisations et à l'actualisation des valeurs des terres à vignes avec l'application de la norme IAS 16. L'analyse des amortissements et dépréciations se présente comme suit : Amortissements et dépréciations [en K€] 01/01/2020 Dotations Reprises Autres 30/06/2020 mouvements Terrains 152 152 Vignobles 3 472 50 ( 35) 3 487 Constructions et agencements 49 474 1 275 35 50 784 Installations, matériels et outillages 78 263 1 501 ( 119) ( 1) 79 644 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (baux ruraux, immobilier et matériels) 907 603 ( 226) 1 284 Autres immobilisations 8 195 216 ( 12) 1 8 398 Total amortissements et dépréciations ( b ) 140 463 3 645 ( 357) - 143 749 - Valeur nette ( a ) - ( b ) 213 464 208 972 Les terres à vignes font l'objet d'une analyse de leur valeur de marché à chaque clôture par rapport à leur coût d'acquisition. La différence de valeur est enregistrée dans les capitaux propres au poste « Ecart de réévaluation » pour son montant net d'impôt. Les terres à vignes ont fait l'objet d'une réévaluation au 30 juin 2020 qui a été enregistrée en « Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres » pour un montant de (3 906) K€ brut et (2 897) K€ net d'impôt. Au 30 juin 2020, l'écart de réévaluation des terres à vignes s'élève à 64 750 K€ brut et à 48 025 K€ net d'impôt contre 68 656 K€ brut et 50 922 K€ net d'impôt au 31 décembre 2019. 13 Note 7 Titres mis en équivalence et actifs financiers non courants [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Brut Dépréciation Net Net Net Titres mis en équivalence 8 147 8 147 8105 8 303 Titres de participation non consolidés 204 204 204 204 Titres immobilisés 51 - 51 51 51 Compte de liquidité hors actions LANSON-BCC 94 94 206 163 Prêts 1 811 0 1 811 1 748 1 639 Total 2 160 0 2 160 2 209 2 057 Les prêts correspondent principalement à des prêts accordés à des partenaires viticulteurs et sont couverts par des garanties. Note 8 Actifs d'impôt différé Les principales sociétés du Groupe sont intégrées fiscalement. Les impôts différés actifs et passifs des sociétés intégrées sont présentés compensés au bilan (IAS 12) - Cf. note 16. L'impôt différé actif correspond à l'impôt de la filiale anglaise qui n'est pas intégrée fiscalement. Note 9 Stocks et en-cours [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Brut Dépréciation Net Net Net Matières premières et produits en cours 15 944 ( 1 389) 14 555 15 428 12 426 Marchandises et produits finis 527 970 ( 232) 527 738 522 951 543 237 Total 543 914 ( 1 621) 542 293 538 379 555 663 La valeur comptable des stocks inclut l'impact de la mise à la valeur de marché des raisins provenant des vignobles du Groupe (IAS 41). [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Incidence sur le stock 2 434 1 743 2 983 Incidence sur le résultat 549 ( 420) 820 Fiscalité différée ( 176) 134 ( 263) Incidence nette sur le résultat 373 ( 286) 557 Note 10 Créances clients et autres actifs courants [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Créances clients 37 116 41 855 91 940 Créances fiscales et sociales 12 572 14 873 14 519 Charges diverses payées d'avance 2 047 2 434 1 699 Avances versées 4 169 6 937 4 930 Autres créances 1 524 992 1 397 Total 57 428 67 091 114 485 Dont provisions pour créances douteuses ( 167) ( 152) ( 152) 14 L'évolution des dépréciations des créances se présente ainsi : En K€ 01/01/2020 Dotations pour Reprises de 30/06/2020 dépréciation dépréciation Dépréciations sur créances clients 152 28 ( 13) 167 Dépréciations sur autres créances - - Total 152 28 ( 13) 167 Les effets remis à l'escompte et les effets remis à l'encaissement ont été rattachés aux comptes clients. Il n'y a pas de concentration du risque de crédit au titre des créances clients en raison du nombre important de clients. Le Groupe a mis en place une politique d'assurance-crédit qui couvre le risque client. Note 11 Trésorerie et équivalents de trésorerie La trésorerie nette s'analyse comme suit : [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Valeurs mobilières de placements 4 3 3 Comptes bancaires et autres disponibilités 12 421 4 208 10 176 Trésorerie brute 12 425 4 211 10 179 Concours bancaires (cf. note 15.1) ( 3 434) ( 3 527) ( 313) Total trésorerie nette à la clôture 8 991 684 9 864 Note 12 Capitaux propres 12.1 Capital social, primes d'émission et actions auto-détenues Capital Primes Nombre Actions auto- social d'émission d'actions détenues Total actions (en euros) (en euros) Au 31/12/2018 7 109 910 ( 9 421) 7 100 489 71 099 100 1 780 716 Attribution actions nouvelles - Actions propres - Variation du compte de liquidité 610 610 Au 31/12/2019 7 109 910 ( 8 811) 7 101 099 71 099 100 1 780 716 Attribution actions nouvelles - Actions propres - Variation du compte de liquidité ( 3 203) ( 3 203) Au 30/06/2020 7 109 910 ( 12 014) 7 097 896 71 099 100 1 780 716 12.1.1 Capital social et primes d'émission Au 30 juin 2020, le capital social est composé de 7 109 910 actions de 10 € de valeur nominale, dont 6 425 431 actions ayant un droit de vote double et 12 014 actions auto- détenues privées du droit de vote. 15 Au 31 décembre 2019, le capital social est composé de 7 109 910 actions de 10 € de valeur nominale, dont 6 398 203 actions ayant un droit de vote double et 8 811 actions auto-détenues privées du droit de vote. 12.1.2 Actions auto-détenues Au 30 juin 2020, LANSON-BCC détient 12 014 titres LANSON-BCC (dont 7 043 titres dans le contrat de liquidité) pour une valeur de 226 K€. Ces titres auto-détenus sont présentés en déduction des capitaux propres à leur coût d'acquisition. Au 31 décembre 2019, LANSON-BCC détient 8 811 titres LANSON-BCC (dont 3 840 titres dans le contrat de liquidité) pour une valeur de 266 K€. Ces titres auto-détenus sont présentés en déduction des capitaux propres à leur coût d'acquisition. 12.2 Nombre d'actions retenues dans le calcul du résultat par action 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Nombre moyen d'actions ordinaires : Nombre moyen d'actions en circulation 7 109 910 7 109 910 7 109 910 Nombre moyen d'actions auto-détenues (11 166) (8 590) (8 841) Total pris en compte pour le calcul du résultat de base par action 7 098 744 7 101 320 7 101 069 Nombre moyen d'actions dilué : Nombre moyen d'actions ordinaires utilisé pour le calcul du résultat de base par action Effet de dilution 7 098 744 7 101 320 7 101 069 11 166 8 590 8 841 Total pris en compte pour le calcul du résultat par action dilué 7 109 910 7 109 910 7 109 910 12.3 Dividendes Aucun dividende n'a été versé au cours du 1er semestre 2020 au titre de l'exercice 2019. Le dividende versé au cours du 1er semestre 2019 au titre de l'exercice 2018 s'est élevé à 0,50 € / action. 12.4 Plan d'options et assimilés 12.4.1 Plan d'options de souscription ou d'achat d'actions Il n'existe pas de plan en cours au 30 juin 2020 comme au 31 décembre 2019. 12.4.2 Attribution gratuite d'actions Il n'existe pas de plan en cours au 30 juin 2020 comme au 31 décembre 2019. 16 Note 13 Provisions non courantes [en K€] 01/01/2020 Dotations Reprises 30/06/2020 Total 1 585 622 ( 91) 2 116 [en K€] 01/01/2019 Dotations Reprises 31/12/2019 Total 1 575 48 ( 38) 1 585 Les provisions non courantes sont principalement constituées : D'une provision au titre d'une réclamation concernant la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) de Lanson International Diffusion ainsi que les intérêts de retard y afférents. Conformément à la condamnation notifiée au cours du 1 er semestre 2020 par la Cour d'Appel et pour laquelle le Groupe a décidé de se pourvoir auprès de la Cour de Cassation, la provision a été complétée à hauteur de 622 K€ pour s'établir à 1 614 K€ au 30 juin 2020, soit 100% de la condamnation en appel.

semestre 2020 par la Cour d'Appel et pour laquelle le Groupe a décidé de se pourvoir auprès de la Cour de Cassation, la provision a été complétée à hauteur de 622 K€ pour s'établir à 1 614 K€ au 30 juin 2020, soit 100% de la condamnation en appel. Des provisions pour litiges avec des fournisseurs, des salariés et des provisions pour risques commerciaux, suivant une estimation des risques par la direction de chaque entité du Groupe. Note 14 Provisions pour avantages au personnel Au 30 juin 2020, les principales hypothèses utilisées, notamment l'évolution du taux d'actualisation, ont été revues pour tenir compte de leur évolution sur le semestre. Le taux d'actualisation utilisé au 30 juin 2020 est de : 0,75 % pour les engagements de retraite vs 0,70 % au 31 décembre 2019

0.90 % pour les frais de santé vs 0,92% au 31 décembre 2019 Les autres hypothèses actuarielles sont identiques à celles utilisées pour la clôture au 31 décembre 2019. [en K€] 01/01/2020 Dotations Reprises Autres variations 30/06/2020 Engagements vis à vis du personnel 19 371 491 ( 121) 18 19 758 [en K€] 01/01/2019 Dotations Reprises Autres variations 31/12/2019 Engagements vis-à-vis du personnel 16 173 902 ( 963) 3 260 19 371 Les autres variations pour 18 K€ brut et 13 K€ net d'impôt au 30 juin 2020 correspondent aux écarts actuariels reconnus en « Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres ». La variation des provisions pour retraite et avantages assimilés se détaille comme suit : 17 [en K€] 30/06/2020 31/12/2019 Engagements Frais de Médaille Engagements Frais de Médaille de retraite santé du travail Total de retraite santé du travaul Total Charge de la période 241 250 491 474 428 902 Prestations versées ( 121) ( 121) ( 695) ( 268) ( 963) Cotisations versées Ecarts actuariels dans le résultat global ( 39) 57 18 535 2 725 3 260 Total 81 307 388 314 2 885 3 199 La composante de la charge nette comptabilisée en résultat se présente de la manière suivante : [en K€] 30/06/2020 31/12/2019 Coût des services rendus 394 593 Coût financier / Effet de l'actualisation des droits acquis 97 309 Rendement attendu des actifs du régime 0 0 Coût des services passées 0 0 Médaille du travail 0 0 Total 491 902 Le détail de la dette actuarielle s'analyse comme suit : [en K€] 30/06/2020 31/12/2019 Engagements Frais de Médaille Engagements Frais de Médaille du de retraite santé du travail Total de retraite santé travail Total Dette actuarielle brute à l'ouverture 6 429 12 965 35 19 429 6 115 10 079 35 16 229 Coût des services rendus 217 177 394 378 215 593 Coût financier / Effet de l'actualisation des droits acquis 24 73 97 96 214 310 Ecarts actuariels reconnus dans le résultat global ( 39) 57 18 535 2 725 3 260 Prestations versées ( 121) ( 121) ( 695) ( 268) ( 963) Dette actuarielle brute à la clôture 6 510 13 272 35 19 817 6 429 12 965 35 19 429 Juste valeur des actifs de couverture ( 59) ( 59) ( 59) ( 59) Solde au bilan 6 451 13 272 35 19 758 6 371 12 965 35 19 371 Note 15 Dette financière 15.1 Dette financière brute par nature [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Emprunts auprès des établissements de crédit (crédits d'investissement) 36 501 31 948 31 419 Emprunts auprès des établissements de crédit (crédits de vieillissement) 270 820 226 380 272 320 Emprunts auprès des établissements de crédit (crédits d'exploitation) 16 965 19 815 17 265 Dette financière de location 4 638 5 065 5 051 Dette financière brute non courante 328 924 283 208 326 055 Emprunts auprès des établissements de crédit (crédits d'investissement) 7 448 13 144 14 631 Emprunts auprès des établissements de crédit (crédits de vieillissement) 211 069 243 617 207 708 Emprunts auprès des établissements de crédit (crédits d'exploitation) 5 693 6 972 4 846 Contrats de location financement 0 36 0 Dette financière de location 991 814 928 Concours bancaires 3 434 3 527 313 Intérêts courus 76 78 81 Dette financière brute courante 228 711 268 188 228 507 Dette financière brute 557 635 551 396 554 562 18 Aucune de ces dettes ne comporte de clauses de remboursement anticipé lié au respect de ratios financiers. Le Groupe applique la norme IFRS 16 relative à la comptabilisation des contrats de location depuis le 1er janvier 2019. Lors de la conclusion d'un contrat de location dont les paiements sont fixes, cette norme impose d'enregistrer un passif au bilan. Ce passif coïncide aux paiements futurs actualisés, correspondant à un droit d'utilisation. En contrepartie de ce passif, il est également constaté un actif de « droit d'utilisation » qui est amorti sur la durée prévue du contrat. La norme prévoit diverses mesures de simplification. Le Groupe a notamment retenu celles permettant d'exclure les contrats portant sur des actifs de faible valeur, ainsi que les contrats d'une durée inférieure à douze mois. 15.2 Dette financière brute par échéance La dette financière du Groupe se divise en : Crédits de vieillissement du stock de vins de Champagne. Ces crédits ont un caractère renouvelable. Ils représentent environ 90 % de la dette financière nette du Groupe ;

Crédits amortissables d'investissement (foncier et outils industriels) ;

Crédits amortissables d'exploitation. Dette financière brute par échéance : [en K€] Valeur au bilan -1 an +1an à - 5ans +5 ans Crédits de vieillissement 270 820 270 820 Crédits d'investissement 36 501 30 361 6 140 Crédits d'exploitation 16 965 15 965 1 000 Dette financière de location 4 638 1 961 2 677 Dette financière brute non courante 328 924 - 319 107 9 817 Emprunts et dettes financières courants 224 210 224 210 - - Contrats de location financement - - - - Dette financière de location 991 991 - - Concours bancaires 3 434 3 434 - - Intérêts courus 76 76 - - Dette financière brute courante 228 711 228 711 - - Dette financière brute 557 635 228 711 319 107 9 817 Les emprunts et dettes financières courants sont constitués à hauteur de 211 M€ par des financements renouvelables du vieillissement des stocks de vins, dont l'échéance est inférieure à un an. Les financements du vieillissement des stocks de vins sont répartis sur la durée de ce cycle. Les autorisations de tirages font l'objet d'un renouvellement régulier auprès des banques du Groupe. 19 15.3 Dette financière par type de taux La structure de l'endettement est la suivante : [en K€] 30/06/2020 % 30/06/2019 % 31/12/2019 % Taux Variable 118 274 21,2% 114 626 20,8% 126 606 22,8% Taux fixe 439 361 78,8% 436 770 79,2% 427 956 77,2% Total 557 635 551 396 554 562 15.4 Dette financière brute par devise La devise des dettes financières est l'euro. 15.5 Dette financière nette [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Dette financière non courante 328 924 283 208 325 835 Dette financière courante 228 711 268 188 228 727 Dette financière brute 557 635 551 396 554 562 Trésorerie et équivalents de trésorerie (cf. note 11) (12 425) (4 211) (10 179) Dette financière nette 545 210 547 185 544 383 Par ailleurs, afin de garantir la liquidité de ses financements : Le Groupe dispose d'une réserve de crédits confirmés non utilisée de 32 M€ au 30 juin 2020, mobilisable immédiatement et sans condition. Cette réserve de crédits n'est assortie d'aucune clause financière de conditionnalité.

Le Groupe a eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat (« PGE ») auprès de BPIFrance courant juin 2020, pour un montant de 8 M€, utilisés au 30 juin 2020.

Par ailleurs, le Groupe a souscrit au mois d'août 2020, auprès de cinq banques, un PGE pour un montant total de 35 M€ répartis à parts égales entre elles.

Ces financements ont été octroyés pour faire face aux conséquences financières de la pandémie liée à la COVID-19. Ce sont des prêts de trésorerie mis à disposition du Groupe pendant un an, avec la possibilité de demander l'amortissement du montant dû à l'échéance sur une période additionnelle d'un à cinq ans. Note 16 Passifs d'impôt différé Le montant net des impôts différés par nature se présente comme suit : [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Réévaluation des terres à vignes ( 16 725) ( 17 886) ( 17 734) Mise à la valeur de marché de la récolte ( 779) ( 559) ( 955) Retraitement des provisions réglementées ( 1 686) ( 1 924) ( 1 871) Retraitement sur levée de crédits-bails ( 906) ( 971) ( 938) Ecart affecté à la marque Lanson ( 2 330) ( 2 330) ( 2 330) Elimination des marges internes sur stocks 712 549 462 Provision pour avantages au personnel 5 105 4 904 4 995 Taxes prélevées par une autorité publique 264 304 - Autres impôts ( 790) ( 489) 50 Total net ( 17 135) ( 18 402) ( 18 321) Rapprochement avec le bilan : Actifs d'impôt différé 85 107 111 Passifs d'impôt différé ( 17 220) ( 18 509) ( 18 432) Total net ( 17 135) ( 18 402) ( 18 321) 20 L'essentiel de la rubrique « autres impôts » est représenté notamment par des différences temporaires entre le résultat fiscal et le résultat comptable ainsi que des frais d'acquisition de vignes. Note 17 Fournisseurs et autres passifs courants [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Fournisseurs 43 138 51 930 102 583 Factures à recevoir 14 221 17 315 23 518 Total Fournisseurs 57 359 69 245 126 101 Dettes sociales 6 429 6 745 8 171 Avances clients 1 390 1 109 1 662 Produits constatés d'avance 632 782 767 Autres dettes 2 091 1 753 2 669 Total Autres passifs courants 10 542 10 389 13 269 Note 18 Autres engagements hors bilan et passifs éventuels Engagements liés aux activités opérationnelles Certaines filiales se sont engagées contractuellement auprès de divers fournisseurs pour l'achat d'une partie significative de leur approvisionnement en raisins. Ces engagements portent sur des surfaces et des durées variables. Dès lors, en raison des écarts pouvant affecter d'une année sur l'autre tant les rendements que les prix, la valeur de ces engagements ne peut pas être quantifiée avec une approximation raisonnable. Ces engagements représentent des atouts essentiels à l'activité d'une Maison de Champagne. Le Groupe détient dans ses caves des vins bloqués qui constituent une réserve qualitative acquérir au prix du marché en cas de déblocage. Seuls les coûts de pressurage sont portés à l'actif du bilan en actif courant. Autres engagements Les autres engagements existants au 31 décembre 2019 n'ont pas évolué de manière significative au cours du 1er semestre de l'exercice 2020. Passifs éventuels Dans le cadre normal de ses activités, le Groupe est impliqué dans des actions judiciaires et est soumis à des contrôles fiscaux, douaniers et administratifs. Le Groupe constitue une provision chaque fois que le risque est jugé probable et qu'une estimation du coût est possible. Il n'existe actuellement aucun fait exceptionnel ni affaire contentieuse risquant d'affecter significativement et avec une probabilité sérieuse les résultats, la situation financière, le patrimoine ou l'activité de LANSON-BCC et du Groupe. 21 Note 19 Répartition du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique Chiffre d'affaires par localisation des clients [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 France 42 311 44 172 146 811 Europe (hors France) 25 573 29 230 85 661 Amérique 1 603 3 114 6 995 Asie-Océanie 4 454 2 515 9 914 Autres régions 185 443 908 Total 74 126 79 474 250 289 Note 20 Charges externes Les charges externes se décomposent principalement ainsi : [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Achats d'études et prestations 1 255 1 368 2 385 Achats non stockés de matières et fournitures 1 464 1 238 3 100 Locations et charges locatives 85 137 399 Entretiens et réparations 1 180 1 543 2 908 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 502 1 850 4 036 Publicités 1 547 2 529 6 567 Transports 1 070 1 224 3 314 Déplacements, missions 469 1 230 2 693 Autres charges externes 1 409 2 104 4 752 Total 9 981 13 223 30 154 Le poste « Autres charges externes » comprend principalement les charges de sous- traitance, les primes d'assurances, les charges du personnel intérimaire et les cotisations professionnelles. Note 21. Charges de personnel Les frais de personnel incluent principalement les salaires, charges sociales y afférents, la participation des salariés au résultat de l'entreprise ainsi que les charges de mutuelle et de retraite. [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Salaires et charges sociales 14 039 15 557 33 431 Participation des salariés - - 19 Charge nette liée aux engagements de retraite et frais de santé 381 278 4 Total 14 420 15 835 33 454 Les indemnités reçues ou à recevoir de l'Etat français liées aux mesures de chômage partiel consécutives à la crise sanitaire survenue au 1er semestre 2020 ont été comptabilisées en déduction des charges de personnel pour un montant de 361 K€, en conformité avec la norme IAS 20 « Subventions ». 22 Note 22 Autres produits et charges d'exploitation [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Produits Charges Produits Charges Produits Charges Reprises de provisions 97 117 - 49 - Subventions d'exploitation 42 23 - 42 - Autres 607 ( 89) 339 ( 336) 890 ( 745) Total 746 ( 89) 479 ( 336) 981 ( 745) Les autres produits d'exploitation sont constitués de remboursements divers (assurance, formations, frais de personnel, dégrèvements TICFE…). Les autres charges d'exploitation sont constituées principalement de l'impact des écarts de conversion ainsi que par des pertes sur créances, couvertes à 90% par notre assureur crédit Coface dont les indemnités sont enregistrées dans les autres produits. Note 23 Autres produits et charges opérationnels [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Produits des cessions d'actifs 29 43 67 Reprises sur provisions 85 39 36 Autres produits opérationnels non courants 56 8 151 Total produits opérationnels 170 90 254 Valeurs nettes des sorties d'actifs ( 21) ( 28) ( 104) Dotations sur provisions ( 622) ( 24) ( 48) Autres charges opérationnelles non courantes ( 69) ( 94) ( 137) Total charges opérationnelles ( 712) ( 146) ( 289) Total autres produits et charges opérationnels ( 542) ( 56) ( 35) Au cours du 1er semestre 2020, la société Lanson International Diffusion a comptabilisé une dotation exceptionnelle complémentaire sur provision (622 K€) relative à une réclamation du Régime Social des Indépendants concernant la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) suite à la décision de la Cour d'Appel (cf. note 13). Note 24 Impôts sur les résultats [en K€] 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Impôts sur les résultats sociaux ( 686) ( 321) 4 143 Impôts différés ( 173) ( 293) 29 Total ( 859) ( 614) 4 172 La charge d'impôt (courante et différée) est calculée pour les comptes consolidés semestriels résumés en appliquant au résultat comptable de la période le taux d'impôt moyen annuel estimé pour l'année fiscale en cours pour chaque entité ou groupe d'intégration fiscale. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour l'année 2020 en France s'élève à 32,02%, contre 34.43% en 2019. Il tient compte de la baisse du taux d'impôt prévue en France en 2020. 23 Note 25 Parties liées Au cours du 1er semestre 2020, les relations entre le Groupe et les sociétés liées, ses administrateurs, actionnaires et dirigeants sont restées comparables à celles de l'exercice 2019. En particulier, aucune transaction inhabituelle, par sa nature ou son montant, n'est intervenue au cours de cette période. Note 26 Évènements postérieurs à la clôture A la date d'arrêté des comptes consolidés semestriels par le Conseil d'administration du 10 septembre 2020, il n'existe aucun évènement postérieur à la clôture susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation financière et le patrimoine du Groupe. 24 Note 27 Liste des sociétés consolidées % de % Méthode de Société Siège N°Siren contrôle d'intérêt consolidation Allée du vignoble Lanson BCC 51100 Reims 389 391 434 100,00 100,00 Intégration globale 66 rue de Courlancy Champagne Lanson 51100 Reims 381 835 529 100,00 99,99 Intégration globale 66 rue de Courlancy Lanson International Diffusion 51100 Reims 398 656 587 100,00 99,99 Intégration globale 18 Bolton street London Lanson International UK W 177 PA / 100,00 99,99 Intégration globale 1541 Brickell avenue apt Lanson International Americas, Inc. B-1103 Miami FL 33129 / 100,00 99,99 Intégration globale Allée du vignoble Champagne Chanoine frères 51100 Reims 329 165 344 99,98 99,98 Intégration globale Allée du vignoble Champagne Abel Lepitre 51100 Reims 435 088 802 100,00 99,97 Intégration globale Allée du vignoble Champenoise des Grands Vins 51100 Reims 301 055 489 99,59 99,59 Intégration globale 22 rue Maurice Cerveaux Maison Burtin 51200 Epernay 95 850 624 99,99 99,99 Intégration globale 22 rue Maurice Cerveaux SNC AR 51200 Epernay 424 834 448 100,00 99,99 Intégration globale 22 rue Maurice Cerveaux SCEV Domaine de la Malmaison 51200 Epernay 401 147 574 99,99 99,99 Intégration globale 46 avenue de Champagne Champagne Boizel 51200 Epernay 095 750 501 99,97 99,97 Intégration globale 33 avenue de Champagne Champagne de Venoge 51205 Epernay 420 429 482 99,99 99,99 Intégration globale 13 rue du Pont 335 580 874 Champagne Philipponnat 51160 Mareuil/Ay 99,99 99,99 Intégration globale 13 rue du Pont Scea Philipponnat 51160 Mareuil/Ay 391 899 325 100,00 99,99 Intégration globale 13 rue du Pont Philipponnat Les Domaines Associés 51160 Mareuil/Ay 338 777 378 99,99 99,99 Intégration globale 138 rue du Général de Gaulle Maison Alexandre Bonnet 10 340 Les Riceys 316 619 790 100,00 100,00 Intégration globale 138 rue du Général de Gaulle Vignobles Alexandre Bonnet 10 340 Les Riceys 338 260 052 99,94 99,94 Intégration globale 138 rue du Général de Gaulle Pressoirs Alexandre Bonnet 10 340 Les Riceys 341 336 451 99,98 99,98 Intégration globale 138 rue du Général de Gaulle SCI Val Ronceux 10 340 Les Riceys 348 217 951 99,96 99,96 Intégration globale 138 rue du Général de Gaulle SCI Des Vaucelles 10 340 Les Riceys 341 203 305 99,88 99,88 Intégration globale 138 rue du Général de Gaulle SCI Des Vignerons 10 340 Les Riceys 347 490 146 100,00 99,99 Intégration globale 66 rue de Courlancy SCEV Le corroy 51100 Reims 380 509 893 100,00 99,99 Intégration globale 22 rue Maurice Cerveaux SARL Grande Vallée Exploitation 51200 Epernay 537 884 272 99,99 99,99 Intégration globale Allée du Vignoble SCI Grande Vallée Patrimoine 51100 Reims 538 054 560 99,99 99,97 Intégration globale 33 avenue de Champagne Les dépendances 51200 Epernay 818 534 091 100,00 100,00 Intégration globale 1 Avenue de Champagne La Croix d'Ardilleres 51480 Damery 334 804 465 50,00 50,00 Mise en Equivalence 25 KPMG S.A. Champagne-Ardenne 19 rue Clément Ader 9 rue de Pouilly Pôle Henri Farman 51100 Reims BP 162 France 51685 Reims Cedex 2 France SA LANSON-BCC Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2020 Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 SA LANSON-BCC Allée du Vignoble - 51100 Reims Ce rapport contient 2 pages reg 3 appx 0 1 KPMG S.A. Champagne-Ardenne 19 rue Clément Ader 9 rue de Pouilly Pôle Henri Farman 51100 Reims BP 162 France 51685 Reims Cedex 2 France SA LANSON-BCC Siège social : Allée du Vignoble - 51100 Reims Capital social : €. 71 099 100 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2020 Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 Au Président du Conseil d'Administration, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société LANSON-BCC et en réponse à votre demande dans le cadre de la publication de votre information financière au 30 juin 2020, nous avons effectué un examen limité des comptes consolidés semestriels résumés de celle-ci relatifs à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes consolidés semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration le 10 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes consolidés semestriels résumés, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne et plus particulièrement de la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire, le fait que les comptes consolidés semestriels résumés présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation de LANSON-BCC ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée. Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. KPMG S.A., société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Siège social : Société anonyme d'expertise KPMG S.A. comptable et de commissariat Tour Eqho aux comptes à directoire et 2 avenue Gambetta conseil de surveillance. 92066 Paris la Défense Cedex Inscrite au Tableau de l'Ordre Capital : 5 497 100 €. à Paris sous le n° 14-30080101 Code APE 6920Z et à la Compagnie Régionale 775 726 417 R.C.S. Nanterre des Commissaires aux Comptes TVA Union Européenne de Versailles. FR 77 775 726 417 Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence. Reims, le 10 septembre 2020 Les commissaires aux comptes KPMG S.A. Grant Thornton Membre français de Grant Thornton International Laurent GENIN Mallory DESMETTRE Associé Associé - Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 3 Attachments Original document

