Lanson BCC : Reclassification of a 5% block of LANSON-BCC shares

Press release date: 24/03/2023 - 6:00pm

Reims, March 24, 2023 - 6:00 p.m. - LANSON-BCC and its founder shareholders announce that they have entered into an agreement with the company FIAG Holding for the takeover in two blocks of its entire interest in LANSON-BCC representing 5.03% of the Group's capital.

LANSON-BCC and the Group's founder shareholders carried out a buyback operation on March 22, 2023, to acquire a first block of 171,050 shares at a unit price of €35, as follows:

60,000 shares were acquired by LANSON-BCC for a total amount of €2.1 million. This buyback was carried out under the program authorized by the ninth resolution approved at the general shareholders' meeting on April 29, 2022, covering a maximum of 10% of the capital. These shares are intended to be retained and subsequently delivered for exchange or as payment in the context of external growth operations, in accordance with applicable regulations.

111,050 shares were acquired by the PAILLARD, BOIZEL and BAIJOT family groups for a total amount of €3.9 million.

At the same time, FIAG Holding has undertaken to sell by November 30, 2023, to LANSON-BCC and its founder shareholders the balance of its interest, i.e. 171,050 shares, at a unit price of €36, after payment of the dividend for fiscal year 2022.

Following the buyback of the first block, the Group's founder shareholders will hold 88.0% of the capital and 89.6% of the voting rights of the Company. Treasury shares will represent 1.8% of the capital.

The founder shareholders would like to sincerely thank FIAG Holding for its support over the past seven years.

These transactions will be reported to the French Financial Markets Authority (AMF).

Reims, 24 mars 2023 - 18h00 - LANSON-BCC et ses actionnaires fondateurs annoncent avoir conclu un contrat avec la société FIAG Holding pour la reprise en deux blocs de l'intégralité de sa participation dans LANSON-BCC représentant 5,03% du capital du Groupe.

LANSON-BCC et les actionnaires fondateurs du Groupe ont procédé le 22 mars 2023 au rachat d'un premier bloc de 171.050 actions au prix unitaire de 35 €, de la façon suivante :

• 60.000 actions ont été rachetées par LANSON-BCC pour un montant total de 2,1 M€. Ce rachat a été réalisé dans le cadre du programme autorisé par la 9ème résolution votée à l'assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2022 et portant sur un maximum de 10 % du capital. Ces actions sont destinées à être conservées et à être remises ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe, conformément à la réglementation applicable.

• 111.050 actions ont été reprises par les blocs familiaux PAILLARD, BOIZEL et BAIJOT pour un montant total de 3,9 M€.

Parallèlement, FIAG Holding s'est engagée à céder d'ici le 30 novembre 2023 à LANSON-BCC et ses actionnaires fondateurs le solde de sa participation, soit 171.050 actions, au prix unitaire de 36 €, post versement du dividende au titre de l'exercice 2022.

À l'issue du rachat du premier bloc, les actionnaires fondateurs du Groupe détiendront 88,0 % du capital et 89,6 % des droits de vote de la Société. Les actions auto-détenues représenteront 1,8 % du capital.

Les actionnaires fondateurs remercient FIAG Holding pour son soutien au cours des 7 dernières années.

