Lanson-BCC : reprise du solde de la participation de FIAG

Le 24 novembre 2023 à 11:57

Lanson-BCC confirme la reprise par les actionnaires fondateurs du Groupe du solde de la participation de la société FIAG Holding dans Lanson-BCC.



Les blocs familiaux Paillard Boizel et Baijot ont procédé le 23 novembre 2023 au rachat du second bloc de 171.050 actions, représentant 2,53% du capital de Lanson-BCC, au prix unitaire de 36 E pour un montant total de 6,2 ME. Ce rachat a été finalisé le 23 novembre.



Il est rappelé que le premier bloc de 171.050 actions a été racheté au prix de 35E en date du 24 mars 2023, à raison de 60.000 actions par Lanson-BCC et de 111 050 par les blocs familiaux Paillard Boizel et Baijot.



À l'issue du rachat du second bloc, les actionnaires fondateurs du Groupe détiennent désormais 90,8 % du capital et 92,4 % des droits de vote de la Société. Les actions auto-détenues représentent 1,8 % du capital.



